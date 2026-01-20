El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Chascomús una reunión productiva con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario.

Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Javier Gastón.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”. “No es casualidad, es culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”, agregó.

Puede interesarte

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el Gobernador y señaló: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.

Por su parte, Magario remarcó: “Desde que asumió Javier Milei, todas las actividades económicas están deprimidas y se acabó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo”. “Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”, indicó.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Al respecto, Costa sostuvo: “Lo que genera el turismo en materia de ingreso y de trabajo lamentablemente se ve muy restringido por responsabilidad de un Gobierno nacional que, con su política económica, les quita poder adquisitivo a los potenciales veraneantes y no tiene líneas de apoyo para el sector”. “Por el contrario, en la Provincia el mandato es poner al turismo y a la actividad económica en el centro de la agenda durante todo el año”, añadió.

En tanto, Rodríguez subrayó: “Producto de la crisis económica que viven muchas familias, estamos viendo una caída generalizada de la demanda en todos los sectores, que llega incluso a alimentos como la carne vacuna, la leche o las frutas”. “En este contexto, acompañamos a los distintos actores productivos y continuamos con estos encuentros que permiten mejorar las políticas públicas destinadas a cada sector”, agregó.

“Esta temporada estamos teniendo una ocupación del 62%, lo que representa una caída respecto de lo que estábamos acostumbrados. Además, disminuyó un 40% el gasto que las y los turistas hacen en los comercios de Chascomús, afectando fuertemente los ingresos de las familias locales”, remarcó el intendente Gastón.

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, recorrieron el parque acuático Puerto Aventura, donde niñas y niños de diferentes escuelas locales participan de actividades recreativas en el marco del programa Escuelas Abiertas en Verano.

Puede interesarte

Por último, Kicillof subrayó: “Vamos a seguir escuchando, acompañando y brindando respuestas a todos los sectores de la economía: no podemos sustituir ni reemplazar al Gobierno nacional, pero continuaremos acercando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para minimizar el impacto de las políticas antiindustriales y para proteger el trabajo”.