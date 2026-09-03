El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un encuentro con referentes de cámaras sectoriales, empresarios y representantes sindicales por el Día de la Industria.

Fue en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y el intendente local, Lucas Ghi.

En ese marco, Kicillof criticó duramente la actualidad de la industria en el país producto de las políticas del gobierno nacional.

“Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política del Gobierno nacional de aplicar un plan sistemático de desindustrialización. Es una política criminal que apunta contra nuestra historia, nuestra soberanía y el futuro del país”, rechazó el mandatario bonaerense.

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Y agregó que “vivimos una etapa de quiebre en el entramado industrial que se profundiza mes a mes, sin perspectiva de mejora, porque los resultados son exactamente los que Milei buscaba: quebrar a la industria y cambiar de raíz la matriz productiva y la inserción internacional de la Argentina”.



Además, Kicillof señaló que “a diferencia de otras experiencias similares, este programa económico va a contramano de lo que sucede en el mundo: todos los países hacen política industrial por razones productivas, estratégicas y de soberanía”.

“Quieren construir un país primarizado, sin trabajo y sin derechos: todos, salvo Milei, han entendido que la industria es la base del desarrollo”, expresó.



Bajo la consigna "Con producción y trabajo, hay otro camino", la jornada se orientó a debatir y promover políticas centradas en el desarrollo productivo y en la generación de empleo genuino.



Por su parte, Magario sostuvo: “La industria está viviendo la combinación letal de costos de producción altos, apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo: todos los rubros están quebrados debido a un Gobierno nacional que no piensa en el sector”. “Tenemos que plantear un cambio profundo en nuestro país para recuperar la industria, el empleo argentino y el futuro de nuestro país”, indicó.

La situación en la provincia

Por su parte, Costa sostuvo: “La industria vive una situación muy crítica: desde que asumió Milei cerraron 1.597 empresas bonaerenses y se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo en el sector. El Gobierno nacional es el único responsable de este proceso de desindustrialización”.

“Mientras algunos celebran a los que evaden y especulan, nosotros creemos que los verdaderos héroes están todos los días en cada una de las fábricas”, manifestó y agregó: “Tenemos que seguir encontrándonos y organizándonos para sacar adelante la industria y devolverle al país un futuro basado en la producción, el trabajo y la dignidad”.



Por último, Kicillof remarcó: “Esta situación se puede revertir. Va a llevar tiempo y esfuerzo, pero el camino requiere políticas inteligentes y soberanas que reindustrialicen la Argentina: nuestras políticas no se pueden definir por ideologías o afinidades personales de un gobernante, sino pensando siempre en favor del único beneficiario que nos importa: el pueblo argentino".

El rechazo de los vecinos a la instalación de la planta.