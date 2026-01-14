El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el partido de La Costa la primera reunión con representantes del turismo, la industria y diferentes sectores productivos de la región.

Fue en el Espacio Cultural Mar de Ajó, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Juan de Jesús.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”. “Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”, subrayó.

“Pasaron más de dos años y la situación no sólo no mejora, sino que se sigue agravando: no es una cuestión de tener paciencia o esperar el paso del tiempo, esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, afirmó el Gobernador y concluyó: “La invitación está abierta para conversar con todos y todas: somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.

Del encuentro participaron más de 300 representantes de sectores industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales, pesqueros y de la construcción, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Durante la reunión, Magario señaló que “con políticas nacionales que apuntan a planchar los salarios y a destruir la producción, la cooperación entre la Provincia y el sector empresario se vuelve cada día más importante para apuntalar la temporada y sostener el empleo”. “No podemos permitir que las vacaciones sean un privilegio: tenemos que trabajar para que la economía se recupere y todos los trabajadores vuelvan a ver garantizados sus derechos”, indicó.

Al respecto, Costa remarcó: “Venimos de dos años durísimos para el turismo y la producción como consecuencia directa de las decisiones de un Gobierno nacional que les quitó recursos a las familias y eliminó todas las políticas públicas destinadas a promover el trabajo”. “Este encuentro tiene el sentido contrario: mostrar que en la Provincia sí hay un Estado presente que escucha y busca llevar una mejor calidad de vida para los y las bonaerenses”, agregó.