El Gobernador bonaerense Axel Kicillof salió a cruzar al Presidente Javier Milei quien se desentendió del problema de endeudamiento que atraviesan miles de familias argentinas.

En el marco de un acto de inauguración de instalaciones en un centro comunitario de Logchamps, el mandatario bonaerense rechazó las declaraciones de Milei y lo acusó de “ser cruel y desapegado del pueblo al que pretende gobernar”.

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“Lo escuché decir que el tema del endeudamiento es un tema de cada persona. Desde que asumió este Gobierno nacional millones de familias se han tenido que endeudar para acceder a cuestiones básicas, pero el presidente dice que eso es un problema individual. Hay que ser cruel y desapegado del pueblo al que se pretende gobernar, lejano a lo que está pasando”, expresó Kicillof.

Asimismo detalló que “las familias que han tenido que tomar deudas y hoy no la pueden pagar, se cuentan por millones”.

“Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías”, agregó.

Y le respondió: “Milei; si millones de personas tienen el mismo problema, si eso pasa desde que aplican esta política económica eso no es un problema micro, es un problema de tu gobierno”.

Y cerró: “Esa macro que el presidente dice que anda bárbaro, para las familias no funciona”.