

El gobierno de la provincia adelantará la fecha de pago de los docentes para que los feriados por la visita del Papa León XIV no retrasen el cobro casi hasta mediados de mes.



El plan del gobierno es que los docentes cobren el viernes 6 de noviembre los salarios de octubre, lo que implica un adelantamiento ya que con el cronograma habitual lo hubiese hecho el miércoles 11.

Ese retraso se explica por los feriados nacional y bancario dispuestos para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, se explicó oficialmente. Los feriados no complicaban al resto de la administración pública, que cobra entre el viernes 30 de octubre y el jueves 5 de noviembre.

Puede interesarte

“Esta medida implica un importante esfuerzo financiero para la Provincia, especialmente en un contexto caída de la recaudación producto de la crisis económica y del recorte de transferencias por parte del Gobierno nacional”, indicaron fuentes del ministerio de Economía.

Fuente: Agencia DIB.