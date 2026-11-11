Como parte de su plan de crecimiento y expansión en Argentina, KFC inauguró un nuevo restaurante en Palmas de Pilar, ampliando su presencia en la provincia de Buenos Aires y acercando su propuesta a más consumidores.

El restaurante está ubicado en el primer piso de Palmas de Pilar, en el patio de comidas del shopping, situado en Las Magnolias 754, Pilar. La apertura permitió ampliar la propuesta de KFC en la zona y generó 30 nuevos puestos de trabajo.

“Cada nueva apertura es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra presencia en el país y estar más cerca de nuestros consumidores. Palmas de Pilar es una ubicación estratégica que nos permite continuar desarrollando nuestra propuesta en la provincia de Buenos Aires y seguir generando oportunidades de empleo”, destacó Paula Barreto, gerente de Marketing de KFC Argentina.

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Más de 60 locales

Desde la empresa señalaron que la apertura de Palmas de Pilar “se enmarca en una etapa de evolución para KFC en Argentina, con una propuesta que se renueva tanto en sus espacios como en su oferta gastronómica”.

Durante el año, la marca avanzó en la actualización de la estética de sus restaurantes, con ambientes más modernos y actuales, y sumó novedades a su menú, como strips de pollo de mayor tamaño. Estos cambios forman parte de una estrategia orientada a renovar la experiencia de los consumidores y acompañar el crecimiento de la marca en el país.

“Con más de 60 locales en el país, KFC continúa consolidando su presencia en el mercado argentino, apostando por nuevas ubicaciones y reafirmando su compromiso con el crecimiento, la generación de empleo y la cercanía con sus clientes”, añadieron.

KFC Argentina

KFC es una cadena de restaurantes de comida rápida líder en el mundo. Fue fundada en Estados Unidos en 1952 por el mítico Coronel Sanders, y su gran diferencial se basa en el exquisito pollo frito elaborado con la Receta Secreta, que contiene 11 hierbas y especias.



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