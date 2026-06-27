A partir del 1° de julio, los presupuestos familiares absorberán una nueva ronda de aumentos en transporte público, alquileres, medicina prepaga y servicios públicos.

Las subas se activan sobre la base de la inflación del 2,1% que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en mayo, aunque en algunos casos son superiores.

Alquileres

Los contratos celebrados bajo la Ley de Alquileres —derogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023— mantendrán sus condiciones de actualización hasta su vencimiento. Quienes ajustan por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central enfrentarán en julio una suba del 31,54% anual.

Los contratos referenciados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se actualizarán según el período pactado: 8,1% trimestral, 11% cuatrimestral y 16,7% semestral.

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Transporte

Los usuarios del transporte público bonaerense afrontarán un aumento del 4,1% desde el 1° de julio, producto del mecanismo que toma el último IPC y le adiciona dos puntos porcentuales.

El boleto mínimo —tramo de 0 a 3 kilómetros— pasará a costar $1.057,25 con SUBE registrada. Los demás tramos quedan así: de 3 a 6 km, $1.189,39; de 6 a 12 km, $1.321,55; y de 12 a 27 km, $1.585,89.

La administración nacional sostuvo que "el ajuste tiene como objeto garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad así como las condiciones en la prestación de los mismos".

Se mantiene el descuento del 55% para usuarios de tarifa social, jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES.

Prepagas

Al menos cinco empresas de medicina prepaga notificaron a sus clientes los nuevos valores para julio. La mayoría —entre ellas Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Medifé— aplicará una suba del 2,1%, en línea con el IPC de mayo. OSDE llegará hasta el 2,3% según el plan contratado, en tanto Omint definió un incremento que puede alcanzar el 2,9% dependiendo del plan.

Luz, agua y gas

Las facturas de electricidad del AMBA registrarán una suba promedio del 1,5%, correspondiente a la actualización del servicio de junio. Edenor y Edesur aplican mensualmente un mecanismo de indexación basado en los índices de precios oficiales.

En el interior de la provincia de Buenos Aires, la situación varía por distribuidora. Según informó la Agencia DIB, los cargos fijos aumentarán entre un 5% y un 8%, mientras que la tasa variable subirá un 2%.

En el caso del agua y el gas, en tanto, los incrementos dependiendo de la región y prestataria, se ubicarán entre el 2,8% y 3%.