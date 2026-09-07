El empresario y dirigente de Pilar Jorge Simmermacher presentó ante funcionarios nacionales y provinciales su proyecto inmobiliario "San José del Paraná", un desarrollo de más de 100.000 metros cuadrados sobre la costa del río Paraná, en la ciudad homónima de Entre Ríos.

Simmermacher es dueño de las cinco hectáreas donde funcionaba la vieja aceitera de la ciudad de Paraná, a través de la firma que preside. "Yo soy el dueño de la tierra, de las cinco hectáreas de tierra donde estaba la aceitera de mi propiedad", explicó a Pilar de Todos.

El esquema para avanzar con el desarrollo se completa con un contrato de fideicomiso: “En el contrato de fideicomiso, la sociedad es la dueña de la tierra. Después hay otras sociedades que aportan la parte comercial, otra que aporta la parte constructiva y otra que administra el fideicomiso”, detalló.

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De acuerdo al proyecto, "San José del Paraná" contará con seis torres, que albergarán residencias, comercios, oficinas, hotelería, servicios y espacios recreativos, además de contar con una laguna. El objetivo es integrar el desarrollo a los espacios públicos linderos al río, con el fin de articular naturaleza, innovación y desarrollo sostenible en un nuevo polo urbano para la ciudad.

Simmermacher tuvo la propiedad de los terrenos durante dos décadas, con una intensa actividad industrial previa: "Yo tuve 20 años esa propiedad en Paraná. Son cinco hectáreas dentro de la ciudad. Allí estaba la aceiitera, la molienda, los camiones y la producción de soja, biodiésel y aceite. Desarmé la aceitera y ahora estamos con este proyecto", relató.

En ese marco, aseguró que ya cuenta con permiso de uso del municipio, y que también se avanzarán con otras tramitaciones a nivel provincial, algo que prevé esté listo a fin de año.

El ministro lo citó como ejemplo de financiamiento

Simmermacher expuso semanas atrás el proyecto durante el Foro Anual Empresario, donde dialogó con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario nacional lo tomó como caso testigo frente al auditorio para ejemplificar el financiamiento de grandes desarrollos a través del mercado de capitales. “Por ejemplo, ahí está el (desarrollador) de San José, allá está el señor, párate un minuto. Ahí tenemos a un empresario que me agarró hoy a la mañana y me decía que tiene un proyecto que se llama San José del Paraná”, expuso el ministro mientras señalaba a Simmermacher.

"Entonces es como hacer como un waterfront acá a 5 km sobre el río Paraná, me mostró los renders, me caí de culo si me permiten una expresión técnica", bromeó Sturzenegger.

En ese marco, el ministro resaltó el rol del privado en el desarrollo inmobiliario y la generación de empleo e inversiones. "Entonces, le digo…, 'bueno, listo, ya está. Por ahora lo que tenés que hacer es básicamente emitir un Bono, decir que necesitan 90 millones de dólares, pagar cierta tasa. Le das una opción de repago con departamentos. Simplemente andá al Mercado de Capitales y fijate qué instrumento y qué combinación de instrumento y qué opciones, le das a la gente para participar de eso, y te olvidás del Estado, Lo arreglan entre privados, lo emiten y se acabó la historia", planteó Sturzenegger.

Inversores y alianzas comerciales

La fiduciaria San José del Paraná S.A., presidida por Simmermacher, se encuentra en proceso de alianza con inversores y con cadenas de negocios gastronómicos, hoteleras y de marcas premium para consolidar la oferta del proyecto. Entre las negociaciones en curso figura un posible acuerdo con empresas navieras para establecer un "puente de tráfico fluvial" entre el puerto de Santa Fe y la Bajada Grande de Paraná, con un servicio de lanchas colectivas al estilo del Delta en Tigre.

Simmermacher expuso como antecedente un desarrollo inmobiliario en Pilar, BioPilar, donde él tambíén era propietario de las tierras junto a su familia. Cuenta con más de 100 unidades y para fines de septiembre se prevé que comience a habitarse, con un 70% de la obra terminada, explicó.

El desarrollo inmobiliario de Pilar

Simmermacher, contador público con más de 50 años de trayectoria empresaria y también política en Pilar, sostuvo en distintas oportunidades en Pilar que es clave "promover la iniciativa privada principalmente en temas de inversiones y desarrollos inmobiliarios", al tiempo que impulsó la interacción entre desarrolladoras y constructoras del distrito para agilizar proyectos, según había expresado a Pilar de Todos. El empresario remarcó en esa oportunidad que ese tipo de iniciativas "va a generar miles de puestos de trabajo para personas que llegaron con sus familias a Pilar buscando prosperidad".