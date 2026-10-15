El presidente Javier Milei aseguró en un encuentro con empresarios e inversores en Estados Unidos que el riesgo país se ubicará por debajo de los 100 puntos durante el año próximo. El mandatario justificó la tendencia alcista actual del indicador al señalar que el país todavía transita el final del viejo modelo económico.

Durante su decimonovena visita a Estados Unidos, el jefe de Estado fue galardonado con el premio al Campeón global de la libre empresa en la Cámara de Comercio norteamericana. Ante el auditorio, el presidente sostuvo:

“Si tomamos el riesgo país de nuestra administración estrictamente, el riesgo país del año próximo estará por debajo de los 100 puntos. Lo que pasa es que el país todavía está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina”, aseguró.

Al momento de su discurso, el indicador elaborado por el JP Morgan rondaba los 630 a 640 puntos. Sobre la evolución de este índice, el mandatario expresó su confianza en que los argentinos ratificarán el rumbo en las elecciones del año que viene.

Puede interesarte

En relación con la inflación, el presidente afirmó que el Gobierno está logrando controlarla, a pesar de que el Indec reportó una aceleración del índice al 1,9% en septiembre y una acumulación del 23,6% en el año. Asimismo, destacó que Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera.

El líder libertario aprovechó la ocasión para exponer las oportunidades de inversión en el país y los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El evento contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

La presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, abrió el encuentro con elogios hacia la administración nacional. Clark destacó la disciplina fiscal, el superávit presupuestario y la defensa de la libre empresa que, según indicó, el país ha comenzado a implementar tras décadas de una economía dirigida.