La tasa de desempleo de la Región Centro, integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, llegó al 10% en el segundo trimestre de 2026, mientras que la Región Sur, conformada por Neuquén y Río Negro, la redujo al 2,5%. Entre ambas hay una diferencia de 7,5 puntos porcentuales.

En la comparación interanual, el Centro sumó 2,5 puntos porcentuales de desempleo y su tasa de empleo cayó 1,1 puntos. En el Sur, en cambio, el desempleo bajó 0,7 puntos y la tasa de empleo aumentó 2,7 puntos.

Los datos surgen del informe "Drivers regionales de la actividad económica en Argentina", elaborado por la Universidad Austral con datos disponibles a julio de 2026. El trabajo analiza tres regiones con actividades fuertemente concentradas en el territorio: la Centro, asociada a la agroindustria; la Sur, vinculada a los hidrocarburos; y la Andina, que reúne a Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y Catamarca y se relaciona con la minería.

Puede interesarte

Como referencia, entre los 31 aglomerados urbanos del país la tasa de empleo se ubicó en 45% y la de desempleo en 7,9%.

Gran Rosario registra la tasa más alta de los 31 aglomerados

Dentro de la Región Centro, Gran Rosario presenta el dato laboral más significativo. Su desempleo alcanzó el 11,5% en el segundo trimestre de 2026, 3,8 puntos porcentuales más que un año atrás, y es el más alto de los 31 aglomerados relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. Además, su tasa de empleo cayó 1,9 puntos en términos interanuales.

El deterioro no se limita a Rosario. Gran Córdoba registró un desempleo de 10,5%, con un aumento de 1,6 puntos en un año, en tanto Gran Santa Fe llegó a 8,6%, 3,1 puntos por encima del segundo trimestre de 2025.

Neuquén-Plottier impulsa el empleo en la Región Sur

En la Región Sur, el aumento del empleo estuvo particularmente impulsado por Neuquén-Plottier, donde la tasa de empleo creció 3,8 puntos porcentuales en un año y alcanzó el 48,9%. El desempleo de ese aglomerado se ubicó en 3,2%, 0,6 puntos menos que un año atrás.

La Región Andina mantiene el desempleo, pero crece la subocupación

La Región Andina mostró un escenario más estable: su desempleo fue de 5,7%, prácticamente sin cambios interanuales. Sin embargo, la subocupación aumentó hasta el 13,5%, la más alta de las tres regiones analizadas.

La actividad crece, pero cada vez más despacio

En los primeros siete meses de 2026, el nivel promedio de actividad de la Región Sur creció 2,1% respecto del mismo período de 2025. La Región Centro avanzó 1,5%, mientras que la Región Andina retrocedió 2,4%. En el mismo período, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) nacional registró una expansión desestacionalizada de 1,5%.

El informe advierte además que el crecimiento continúa, pero pierde velocidad. En los últimos doce meses, la tendencia de las tres regiones siguió subiendo mes a mes, aunque a un ritmo cada vez menor.

La Región Sur mantiene el mayor dinamismo, con variaciones mensuales de entre 0,53% y 0,63%. Por su parte, la Región Andina se movió entre 0,10% y 0,16%, en tanto la Región Centro volvió a registrar variaciones positivas, aunque cercanas a cero, después de haberse contraído desde mediados de 2023 hasta fines de 2024.

Cómo se mide la actividad económica de cada región

Los resultados provienen de los Índices Locales de Ciclo Económico (ILCE) de la Universidad Austral, diseñados para captar la evolución de economías regionales que los indicadores nacionales no siempre permiten distinguir.

Para elaborarlos se utilizan seis series mensuales: empleo registrado privado, ventas de naftas, demanda de electricidad, despachos de cemento, recaudación tributaria y patentamientos. Con esos datos se construyen índices provinciales, que luego se agregan por región según el peso de cada provincia en el Valor Agregado Bruto (VAB).

Los ILCE y el EMAE nacional no son directamente comparables en sus niveles, debido a diferencias de cobertura geográfica, sectorial y metodológica.