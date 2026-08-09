La mora total del crédito a personas físicas se multiplicó casi por cinco desde fines de 2024 y ya alcanza el 17,5% del monto total otorgado, según un informe de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, con sede en Pilar, elaborado junto a la consultora ECO GO. Se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo.

El deterioro se aceleró en apenas 18 meses. En diciembre de 2024, la mora total representaba el 3,6% del crédito otorgado; para diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%.

Martín E. Masci, coautor del informe y profesor asociado e investigador de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, remarcó la magnitud del problema al señalar que "la mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados".

Puede interesarte

En junio, la irregularidad creció 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos frente al mismo mes de 2025. A esto se suma que el 26,1% de los deudores registra algún grado de mora, 8,8 puntos más que un año atrás.

Fuertes diferencias entre provincias

La radiografía provincial muestra contrastes marcados. La Rioja encabeza el ranking con la mayor mora por monto del país, 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se ubican La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%).

En tanto, al medir el endeudamiento como crédito sobre PBG provincial, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más altos del país.

El crédito no bancario, el más golpeado

El deterioro no es uniforme entre los distintos tipos de prestamistas. Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan apenas el 14,1% del crédito nacional a personas, pero concentran una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% que exhibe el sistema financiero tradicional, al indicar Masci que "el crédito no bancario concentra el deterioro".

Pese al deterioro en la calidad de la cartera, el crédito sigue expandiéndose: sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual. Las 24 jurisdicciones del país registraron crecimiento real frente a junio de 2025, con subas de entre 1,8% y 13,1%.

El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio alcanzó los $97,1 billones, de los cuales $83,4 billones corresponden al sistema financiero y $13,7 billones a proveedores no financieros.

Sobre el informe

El Monitor mensual de crédito a las familias es elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y ECO GO a partir de la Central de Deudores del BCRA. Pese a su denominación, el universo analizado corresponde específicamente a personas físicas, no a unidades familiares: incluye a quienes tienen saldo positivo informado a la Central de Deudores y excluye a las personas jurídicas.

El trabajo fue elaborado por Marina Dal Poggetto, Sebastián Menescaldi, Sebastián Balsells y Martín E. Masci.