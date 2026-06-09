Industria y construcción volvieron a caer en abril, según el INDEC, que difundió este martes los datos del IPI manufacturero y del ISAC correspondientes al cuarto mes del año.

El índice de producción industrial manufacturero registró una baja de 2,8% interanual en abril.

En la medición desestacionalizada, la caída fue de 2,1% mensual, mientras que el índice tendencia-ciclo mostró una variación positiva de apenas 0,1%. El primer cuatrimestre de 2026 cerró así con una contracción acumulada de 2,4%.

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Cuatro sectores sostuvieron el promedio

De los 16 bloques relevados, solo cuatro registraron crecimiento positivo interanual: Sustancias y productos químicos (16,7%), Productos de tabaco (6,5%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (5,6%) y Madera, papel e impresión (4,1%).

En el extremo opuesto, los mayores desplomes los anotaron Productos textiles (-22,2%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%).

La construcción tampoco pudo sostener marzo

Por su parte, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) retrocedió 2,8% interanual en abril y 4% respecto de marzo. El índice tendencia-ciclo, en tanto, anotó una variación positiva de 0,3%. En el período enero-abril, el ISAC acumula un aumento de 2,1%.

Entre los insumos, solo tres terminaron por encima del índice general: Resto de los insumos (16,1%), Hierro redondo y aceros para la construcción (15,7%) y Pinturas para construcción (10%). Los mayores retrocesos correspondieron a mosaicos graníticos (-18,9%), yeso (-17,5%) y cales (-16,4%).

Expectativas desfavorables para el trimestre

La encuesta cualitativa del INDEC refleja perspectivas poco alentadoras para el período mayo-julio. En obras privadas, el 75,5% de las empresas prevé que el nivel de actividad no cambiará, el 15,1% estima que disminuirá y el 9,4% restante espera un aumento.

En obras públicas, el 60% cree que la actividad no variará, el 25,6% anticipa una baja y el 14,4% proyecta crecimiento.