El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación de 5,2% durante abril, lo que representa un incremento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El dato confirma que los precios mayoristas encadenaron su segundo mes consecutivo al alza, consolidando una tendencia que preocupa a los sectores productivos que trasladan costos a precios finales.

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En términos interanuales, el IPIM acumuló una suba de 30,8% respecto a abril del año pasado.

Petróleo y gas, el factor que traccionó el índice

Dentro del rubro "Productos primarios", el segmento de petróleo crudo y gas fue el principal impulsor del índice general, con una variación mensual de 22,9%.

Su peso relativo en la canasta mayorista explica buena parte de la aceleración registrada en el período.