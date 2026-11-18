El índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un incremento de 1,6% en octubre respecto de septiembre y acumuló una suba de 24,8% en los primeros diez meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 29,8%, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Después del 0,8% de julio, celebrado por el Gobierno (aquel comienzo con “0”), en agosto la inflación mayorista subió al 2,1%, en septiembre saltó al 3,2% y este mes cayó a la mitad. "FUERTE CAÍDA DE LA INFLACIÓN MAYORISTA", escribió esta tarde el presidente Javier Milei, que citó un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo.

FUERTE CAÍDA DE LA INFLACIÓN MAYORISTA. — Javier Milei (@JMilei) November 17, 2026

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De acuerdo con el informe del organismo, el aumento mensual estuvo explicado por una suba de 1,6% en los productos nacionales y de 0,9% en los importados. Dentro de los primeros, los productos manufacturados registraron un incremento de 1,8%, mientras que los productos primarios avanzaron 1,1%; sin cambios la energía eléctrica.

Entre los rubros que más incidieron en la variación del índice general se destacaron los productos refinados del petróleo, con un aporte de 0,58 puntos porcentuales; las sustancias y productos químicos, 0,21; el petróleo crudo y gas, 0,19; los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, 0,08, y los productos agropecuarios, 0,06.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN MAYORISTA FUE DE 1,6% ✅ El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró en octubre una variación de 1,6% mensual y 29,8% interanual ✅ En el mes, los productos nacionales registraron una suba de 1,6% y los importados de 0,9%. Dentro de los productos nacionales, los productos primarios se incrementaron 1,1%, los manufacturados 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones ✅ Los productos refinados del petróleo tuvieron una suba de 4,6% en el mes, que significó una incidencia de casi 0,6 p.p. en la variación del nivel general ✅ Por su parte, el Indice del Costo de la Construcción en el GBA (ICC) registró una suba de 1,7%, desagregada en un incremento de 1,5% en materiales, 1,8% en mano de obra y 1,8% en gastos generales — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2026



En la comparación mensual por sectores, los productos refinados del petróleo encabezaron los aumentos, con una suba de 4,6%. También se registraron incrementos en cuero, artículos de marroquinería y calzado (2,3%), sustancias y productos químicos (2,2%), madera y productos de madera (2,2%) y papel y productos de papel (1,9%).

En sentido contrario, los productos pesqueros registraron una caída de 0,3%, mientras que máquinas y equipos bajaron 0,1%. Los precios de la energía eléctrica y del tabaco no mostraron variaciones durante octubre. En el rubro alimentos y bebidas, el incremento fue de 0,5%.

El Indec también informó que el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto de los impuestos, aumentó 1,5% en octubre, acumuló un alza de 24% en el año y registró una variación interanual de 28,3%. Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP), que mide los valores de la producción local y excluye los productos importados, avanzó 1,5% en el mes, 24,5% desde diciembre y 29,2% en los últimos doce meses.

En la medición acumulada de 2026, dentro del IPIM sobresalieron los aumentos de petróleo crudo y gas (80,2%), energía eléctrica (54,6%) y productos refinados del petróleo (40,4%). En tanto, los productos importados registraron una suba de 13,1% en los primeros diez meses del año.

Fuente: Agencia DIB