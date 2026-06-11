El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación del 2,1% en mayo de 2026, el nivel más bajo desde septiembre del año pasado.

El dato encadena dos meses consecutivos de desaceleración: en abril había sido del 2,6%.

En el acumulado de enero a mayo, el IPC suma 14,7%. La variación interanual —mayo 2026 contra mayo 2025— alcanzó el 33,2%.

Comunicación y alimentos, los que más empujaron

El rubro "Comunicación" lideró el mes con una suba del 3,4%, traccionado por el encarecimiento de los servicios de telefonía. Lo siguieron "Educación" y "Recreación y cultura", ambos con 2,9%.

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"Alimentos y bebidas no alcohólicas" se ubicó por encima del promedio general con 2,5%, impulsado principalmente por "Pan y cereales" y "Productos lácteos", y se consolidó como el rubro de mayor incidencia sobre el índice mensual en casi todas las regiones del país.

En el extremo opuesto, "Bebidas alcohólicas y tabaco" fue la división con menor movimiento, con 0,8%, seguida por "Prendas de vestir y calzado" con apenas 0,3%.

Por tipo de consumo, los bienes registraron una variación del 2,0% mensual, en tanto las prestaciones de servicios avanzaron 2,5%.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el añohttps://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026

Estacionales, regulados y núcleo

Los bienes Estacionales encabezaron su segmento con una suba del 3,5%, dinámica explicada por el encarecimiento de las verduras, que logró compensarse parcialmente con una baja en las frutas.

Los Regulados avanzaron 2,4%, ante actualizaciones en combustibles, electricidad y agua.

El IPC Núcleo se situó en 1,9% mensual, con incrementos vinculados a "Productos farmacéuticos" y a servicios de "Restaurantes, bares y casas de comidas".

El Gobierno festejó la baja

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el 1,9% del núcleo es el valor más bajo en ocho meses, al indicar que "la media móvil de tres meses de la inflación, cuya evolución permite analizar el proceso de desinflación suavizando la volatilidad intermensual, disminuyó por segundo mes consecutivo", señaló en la red social X.

VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO

Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%.



Cc: @LuisCaputoAR pic.twitter.com/qSqVqpaRiD — Javier Milei (@JMilei) June 11, 2026

Por su parte, el presidente Javier Milei publicó antes que el ministro: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO Inflación al consumidor 2,1% mientras la núcleo logra quebrar el 2%, cayendo al 1,9%", expresó en la misma plataforma.

En el GBA la inflación fue del 2,3%

El desglose territorial mostró que la región del Noreste registró la inflación mensual más alta del país, con 2,6%. El Gran Buenos Aires (GBA) promedió 2,3%.

Tomate y lechuga, los productos que más subieron

El relevamiento de precios en el GBA evidenció variaciones heterogéneas respecto de abril. Las subas más marcadas dentro de verduras y tubérculos correspondieron al tomate redondo (+62,8%), la lechuga (+14,3%), la papa (+12,9%) y la cebolla (+10,2%).

En contrapartida, registraron caídas el limón (-25,3%), la naranja (-24,4%), la banana (-4,6%) y el corte de carne vacuna asado (-1,6%).