El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la actividad manufacturera y la construcción profundizaron su retracción durante julio, con caídas interanuales de 4,9% y 4,5%, respectivamente. El dato golpea a dos de los motores tradicionales del empleo y la inversión en el país, en momentos en que los analistas ya proyectan revisiones a la baja para las estimaciones de crecimiento de 2026.

La señal de alarma no está solo en la comparación anual. Frente a junio, la producción fabril se contrajo 5% y la construcción retrocedió 4,6% en la medición desestacionalizada, lo que expone un freno abrupto en apenas un mes. Economistas consultados por La Nación describen el comportamiento de ambos sectores como un movimiento en "serrucho", con sucesivas subas y bajas a lo largo del año.

Doce de dieciséis rubros industriales, en baja

El deterioro fabril fue generalizado: doce de las dieciséis divisiones industriales relevadas por el Indec mostraron retrocesos interanuales en julio. Las caídas más pronunciadas se registraron en otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), maquinaria y equipo (-26,7%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%) y productos textiles (-13%).

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Dentro de ese mapa, la maquinaria agrícola sufrió una contracción del 46,6%, arrastrada por la menor venta de tractores y cosechadoras nacionales. Los electrodomésticos cayeron 20,9% por menores colocaciones de heladeras y lavarropas, mientras que la electrónica de consumo —computación, TV y telefonía móvil— se hundió 49,8%. Solo cuatro ramas cerraron julio en terreno positivo: madera, papel, edición e impresión (7,1%); refinación de petróleo, coque y combustible nuclear (8,1%); industrias metálicas básicas (1,6%) y otros equipos de transporte (2,6%).

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) arroja un saldo negativo de 2,6% respecto de igual período de 2025. Según el análisis de La Nación, la producción industrial se ubica actualmente 18,7% por debajo del máximo histórico alcanzado en noviembre de 2017.

Costos energéticos, entre las causas del freno

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, planteó que el aumento de los costos de electricidad y gas, sumado a problemas de disponibilidad energética durante el invierno, pudo llevar a varias industrias a postergar producción y reducir stocks, aunque consideró que se trataría de un efecto transitorio, con posibilidad de revertirse una vez terminada la temporada fría.

Por su parte, Diego Coatz, director ejecutivo de la consultora I+D, sostuvo que la actividad manufacturera volvió a niveles similares a los de la crisis de 2024, pese a que la comparación interanual de julio se mide contra una base que ya era baja.

Insumos de la construcción, en caída generalizada

El descenso del 4,5% en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) reflejó un freno marcado en el consumo de insumos clave: asfalto (-23,1%), yeso (-21,2%), ladrillos huecos (-12,9%), cales (-9,8%), hormigón elaborado (-9,5%) y cemento portland (-8,1%). La baja fue atenuada parcialmente por subas en artículos sanitarios de cerámica (7%) y en el rubro que agrupa grifería, tubos de acero y vidrio (22,8%).

A diferencia de la industria, el sector logró sostener un acumulado positivo en el año: 1,7% interanual entre enero y julio. El empleo también mostró una mejora moderada: en junio se registraron 376.374 puestos de trabajo formales en la construcción, un 1,2% más que un año atrás. Además, la superficie autorizada por permisos de edificación en 246 municipios bonaerenses saltó 31,6% interanual en junio, hasta 1.574.149 metros cuadrados.

Expectativas empresariales, con cautela

Pese a esas señales, el humor empresarial de cara al corto plazo sigue siendo cauto. Entre las firmas de obra privada, el 75% espera que la actividad se mantenga sin cambios entre agosto y octubre, mientras que un 14,4% anticipa una nueva caída. En el segmento público, el panorama es más pesimista: 57,3% proyecta estabilidad, pero 25,8% prevé un retroceso.

Los constructores privados señalaron como principales frenos la contracción económica general (33,4%) y los altos costos del sector (24,2%). Entre los contratistas de obra pública, las mayores preocupaciones pasan por la recesión (26,5%) y los atrasos en la cadena de pagos (24,2%).

María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos, consideró especialmente relevante la magnitud de la baja mensual de la industria y señaló que ese dato podría explicar futuras revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento para 2026. En la misma línea, Menescaldi sostuvo que el retroceso conjunto de ambos sectores, cercano al 5% mensual desestacionalizado, probablemente implique un deterioro relevante de la actividad económica agregada durante julio.

Con información de Agencia DIB