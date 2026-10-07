La producción industrial manufacturera retrocedió 3,2% interanual en agosto y sumó una caída de 2,7% en los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) que difundió este miércoles el Indec. Con el dato, el acumulado anual se mantiene en terreno negativo frente al mismo período de 2025.

El informe del organismo muestra, sin embargo, un matiz en la comparación contra el mes anterior: la serie desestacionalizada registró una mejora de 1,9% respecto de julio. La tendencia-ciclo, en cambio, tuvo una disminución de 0,6% frente a ese mes.

Once de las 16 divisiones, en baja

El retroceso alcanzó a 11 de las 16 divisiones que releva el Indec. La más afectada fue maquinaria y equipo, con una merma interanual de 24%, seguida por otros equipos, aparatos e instrumentos (20,6%), prendas de vestir, cuero y calzado (14,7%) y productos de tabaco (14,3%).

También bajaron productos de metal (9,6%), productos textiles (9,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (8,8%), productos de caucho y plástico (7%), productos minerales no metálicos (6,8%), muebles y colchones y otras industrias manufactureras (5,1%) y alimentos y bebidas (0,2%).

Cinco ramas crecieron

En el otro extremo, cinco divisiones mostraron subas interanuales: otro equipo de transporte (12,1%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (4,7%), sustancias y productos químicos (4%), industrias metálicas básicas (3,3%) y madera, papel, edición e impresión (2,3%).

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La lectura del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en la mejora mensual a través de las redes sociales. “En agosto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) registró una expansión de 1,9% mensual en la serie sin estacionalidad. 6 de las 9 categorías en las que se desagrega el IPI registraron crecimiento en la comparación intermensual. En términos de magnitud de las variaciones, se destacaron otros equipos, aparatos e instrumentos (+9,8%), muebles y otras industrias manufactureras (+4,3%), refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+3,6%) y automotores y otros equipos de transporte (+2,4%)”, escribió.

El funcionario agregó que “en el acumulado de los primeros 8 meses de 2026, la industria tuvo una baja de 2,7%. Este período incluye el mes de julio, donde se dio una combinación de shocks transitorios con un impacto generalizado sobre el nivel de actividad. Por su parte, el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 0,4% mensual en agosto en la serie sin estacionalidad, y acumula una expansión de 0,8% en los primeros 8 meses del año en relación a igual período del año anterior”.

Construcción: caída anual y acumulado positivo

El Indec también publicó el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), que bajó 4,4% interanual en agosto, aunque en los primeros ocho meses del año acumula una suba de 0,8%. En la serie desestacionalizada, el indicador avanzó 0,4% mensual, mientras que la tendencia-ciclo mostró una disminución de 1,1%.

Entre los insumos relevados, las mayores caídas interanuales correspondieron al asfalto (18,4%), el yeso (17%), las cales (13%), los pisos y revestimientos cerámicos (11,9%) y los artículos sanitarios de cerámica (11,4%). También retrocedieron los ladrillos huecos (9,7%), el cemento portland y el hierro redondo y aceros para la construcción, estos dos últimos con 8,1%.

En materia laboral, en julio se contabilizaron 375.158 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector privado de la construcción, 0,3% menos que un año antes. En el acumulado de enero a julio, el indicador subió 0,1%.

Por su parte, los permisos de edificación en una nómina representativa de 246 municipios sumaron 1.382.971 metros cuadrados autorizados en julio. Eso implicó una baja interanual de 0,3%, con un crecimiento acumulado de 7,5% en los primeros siete meses del año.