La actividad de los servicios públicos registró en noviembre de 2025 una caída del 0,7% en la comparación interanual, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pese al retroceso, el informe destacó que el nivel de actividad se mantuvo prácticamente sin cambios respecto de octubre.

Según el organismo, la medición desestacionalizada mostró una variación intermensual del 0,0%, lo que refleja un escenario de estabilidad en relación con el mes previo. En tanto, la tendencia-ciclo presentó una leve baja del 0,3%, consolidando un cuadro de estancamiento hacia el cierre del año.

El informe oficial fue difundido a través de los canales institucionales del INDEC y corresponde al anteúltimo mes de 2025. Los datos permiten observar que, si bien el sector continúa en terreno negativo en la comparación anual, la dinámica mensual no evidenció un deterioro adicional.

Comportamiento general del indicador

El índice de actividad de los servicios públicos mostró desempeños dispares entre los distintos rubros que lo componen. Mientras algunos sectores lograron mejoras en la comparación mensual, otros registraron retrocesos que impactaron en el resultado global.

En términos interanuales, la contracción se explicó principalmente por la baja en actividades vinculadas a los servicios urbanos y al transporte, aunque ciertos segmentos lograron compensar parcialmente ese comportamiento.

Resultados por sector

Dentro del desagregado sectorial, el rubro electricidad, gas y agua presentó una suba intermensual del 2,0%, aunque en la comparación interanual registró una caída del 0,6%.

La recolección de residuos mostró uno de los descensos más marcados, con una baja del 5,1% respecto de octubre y del 1,7% frente a noviembre del año anterior. En el caso del transporte de pasajeros, la actividad se mantuvo estable en términos mensuales y exhibió una leve suba interanual del 0,4%.

Los peajes continuaron con números negativos, al registrar una caída del 0,9% en la comparación mensual y del 3,7% en términos interanuales. El servicio de correo también presentó retrocesos, con bajas del 4,1% respecto del mes previo y del 0,8% frente al mismo período de 2024.

Por último, la telefonía fue uno de los pocos sectores con desempeño positivo en la comparación interanual, con un incremento del 1,6%, aunque registró una leve disminución del 0,1% en relación con octubre.