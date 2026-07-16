La canasta de crianza de un niño de entre 6 y 12 años alcanzó los 678.308 pesos en junio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el valor más alto entre los cuatro tramos etarios que releva mensualmente el organismo.

Los valores por tramo etario

El informe oficial midió además el costo de crianza para los otros tres grupos de edad. Para los menores de un año, el monto llegó a 529.539 pesos; para los chicos de 1 a 3 años, a 630.926 pesos; y para los de 4 a 5 años, a 539.612 pesos. En todos los casos, el tramo de 6 a 12 años se mantuvo como el más costoso del relevamiento.

Cómo se compone el costo

La canasta de crianza combina dos variables: el gasto mensual en bienes y servicios destinados a la niñez y la valorización económica del tiempo dedicado a su cuidado. Para el tramo de 6 a 12 años, el componente de bienes y servicios sumó 353.885 pesos, mientras que el costo del cuidado se calculó en 324.423 pesos.

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En el resto de los tramos, la proporción varía: en los menores de un año, el cuidado pesa más que los bienes y servicios (356.071 contra 173.468 pesos), mientras que en el grupo de 4 a 5 años ocurre lo inverso (285.275 pesos en bienes y servicios contra 254.337 pesos en cuidado).

La suba interanual

Todos los tramos mostraron incrementos frente a junio de 2025. El costo para los menores de un año pasó de 411.201 a 529.539 pesos; el de 1 a 3 años, de 488.700 a 630.926 pesos; el de 4 a 5 años, de 411.310 a 539.612 pesos; y el de 6 a 12 años, de 517.364 a 678.308 pesos, lo que representa una suba interanual del 31 por ciento en ese tramo.

Cómo calcula el Indec la canasta

Para el componente de bienes y servicios, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires.

El costo del cuidado, en tanto, surge de las horas teóricas de atención que requiere cada franja etaria, valorizadas según la remuneración vigente para la categoría de Asistencia y Cuidado de Personas del régimen de trabajo de casas particulares.