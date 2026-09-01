El Gobierno de Javier Milei dispuso aumentos en las tarifas energéticas que elevarán 1,75% las facturas de electricidad para el Área Metropolitana (AMBA) y 1,40% las de gas natural para todo el país en septiembre. Las cifras se ubican por debajo de la inflación de julio, que fue 2,1% y se suman a los que habilitó la Provincia.



La medida surge de los cuadros tarifarios publicados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), con información de la Secretaría de Energía de la Nación. Y tiene como punto central un incremento del monto subsidiado de energía eléctrica.

En este sentido, el Gobierno resolvió elevar el techo de consumo bonificable de energía eléctrica a 200 kWh mensuales, revirtiendo así la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original establecido a comienzos de este año.

Esa baja formaba parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Con la nueva decisión, el tope subsidiado para la energía eléctrica queda nuevamente fijado en 200 kWh mensuales para los usuarios alcanzados por la medida.

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En paralelo con la actualización de los cuadros tarifarios, el Gobierno informó cambios en las bonificaciones extraordinarias. En electricidad, la bonificación extraordinaria se incrementó al 25%. Ese porcentaje, sumado a la bonificación base del 50%, lleva la cobertura total al 75%.

En electricidad, la medida se aplica a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que es la jurisdicción donde el Gobierno nacional tiene competencia. En el caso del gas natural, en cambio, la decisión rige a nivel nacional.

Para el gas, que tendrá un ajuste del 1,40% e impactará en todo el país, la bonificación extraordinaria se ubica en 24,5%. Según el texto oficial, ese nivel hace que la bonificación total alcance el 74,5%.

Fuente: Agencia DIB

