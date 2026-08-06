Un gremio docente de Pilar denunció la ejecución de “despidos arbitrarios” en un colegio privado radicado en el distrito.

Se trata de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) desde donde consignaron que al menos 3 docentes fueron desvinculados del Colegio Verbo Divino, ubicado en la intersección de Ruta 25 y Panamericana.

Según relataron desde el sindicato a Pilar de Todos, los docentes afectados comenzaron a recibir cartas documento con la notificación “durante el receso de invierno”. Se trata de empleados y empleadas con entre 10 y 20 años de antigüedad.

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“Están viviendo una situación apremiante; sin previo aviso, de una manera arbitraria y unilateral y sin ningún tipo de diálogo previo, recibieron cartas documento notificándolos”, relató Hernán Turati, secretario general de SADOP Pilar a este portal de noticias.

Asimismo, agregó que muchos de los damnificados “son sostén de familia, y se encontraron de un día para otro, sin ningún tipo de sustento para poder llevar un plato de comida a la mesa de sus hogares”.

En cuanto a las posibles causas de las desvinculaciones, Turati expresó que “no hay nada que determine que las compañeras y los compañeros docentes trabajadores de ese establecimiento educativo hayan tenido alguna sanción previa” o motivo para definir su salida al tiempo que completó que las notificaciones, tres en esta etapa, “sucedieron dentro del receso invernal”.

Con esos casos, apuntaron desde el gremio el establecimiento ya avanzó sobre un total de 5 desvinculaciones en lo que va del año.

Subvención

Desde SDOP posaron la mirada en que el Colegio “posee una subvención por parte del Estado provincial, una ayuda que se les otorga para, por ejemplo, completar el pago de salarios”.

“Es totalmente ilógico que el Colegio no tenga plata para para sostener salarios, pero sí tenga el dinero para, por ejemplo, construir, modificar el playón del estacionamiento, llevar adelante modificaciones en la infraestructura de propia del colegio, y tenga el dinero para indemnizar”, rechazaron desde SADOP.

Además, argumentaron que los afectados por los despidos “tienen un compromiso intachable con su comunidad y el establecimiento”.

Por otro lado, también le exigen al establecimiento el cumplimiento de la normativa que establece la implementación de espacios de cuidado y la creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Aguinaldo en el Instituto Atlético

En el gremio también encendieron las alarmas ante, aseguraron, la falta de pago del aguinaldo a los trabajadores del Instituto Atlético Pilar.

“Están cobrando salarios de manera fraccionada y a la fecha no han cobrado el aguinaldo. Esto es grave porque el establecimiento está haciendo reformas, construyendo tinglados, canchas de futbol y agregando aulas, pero no pagan los salarios”, advirtieron desde el sindicato desde donde pidieron que cesen las irregularidades.