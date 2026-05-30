Las facturas de luz y gas llegan en junio con aumentos que van del 1,5% al 3,3%, según el servicio, la distribuidora y el nivel de consumo.

El ajuste fue dispuesto por el Ente Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) en el marco de la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ) y rige para todas las boletas emitidas a partir del 1° de junio.

El momento no es menor: con el invierno instalado, los hogares del AMBA y Pilar consumen más gas y electricidad para calefacción, sobre todo en el distrito habida cuenta de la baja cobertura de redes de gas. Eso significa que, aunque los porcentajes de suba parezcan moderados, el impacto real en el bolsillo puede ser considerablemente mayor por el salto en el consumo estacional.

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Luz: entre 1,5% y 2,7% para hogares, hasta 3,1% para comercios

Para los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires —zona que incluye Pilar y los partidos del conurbano—, el aumento en la boleta eléctrica depende del nivel de consumo y de si el hogar cuenta con subsidio del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Los hogares con subsidio y consumo medio de 300 kWh mensuales pagarán un 1,5% más, con una factura de $31.180. En cambio, quienes consumen más —650 kWh o más— verán un incremento del 2,7%, con una boleta que llega a $155.210.

Para los usuarios sin subsidio, la suba es del 1,8% en consumo medio, con una factura de $60.567, y del 2,6% en consumo alto, que arroja $183.797.

Los comercios y pequeñas industrias enfrentan el mayor ajuste del segmento eléctrico: hasta un 3,1%. Las grandes industrias, en tanto, registran subas no menores al 1,7%.

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Técnicamente, el ENRGE autorizó un aumento del Valor Agregado de Distribución (VAD) del 4,68% para Edenor y del 4,73% para Edesur. Como el Precio Estacional de la Energía (PEST) no se modificó este mes, el traslado a la boleta final resultó menor que el ajuste al distribuidor.

Además, el Gobierno sumó una bonificación adicional del 11,97% para los hogares con subsidio.

Gas: promedio 3%, con techo del 3,3%

El gas natural registrará una suba promedio del 3% en todo el país, ya que su regulación es federal y alcanza a todas las distribuidoras. Aunque el pico puede ser del 3,3%.

El ajuste responde también a la RTQ, con un incremento del VAD de las distribuidoras del 4,4%, que en la boleta se traduce en ese 3% promedio.

Para los usuarios con subsidio, continúa vigente el descuento del 50% sobre el precio del gas, al que en mayo se sumó un 25% adicional que fue extendido a junio para reducir el golpe del invierno.

Agua: 3% más en el AMBA

Las facturas de AySA para los usuarios del AMBA, incluido Pilar, también subirán un 3% en junio, en línea con el cronograma de actualización mensual que mantiene la empresa estatal. La tarifa social sigue vigente para los sectores de menores recursos.

Las bajas temperaturas: el verdadero multiplicador

Más allá de los porcentajes, los especialistas advierten que la llegada de las bajas temperaturas, es el factor que realmente define el impacto en los hogares. Las tarifas de gas y electricidad se aplican por bloques de consumo: cuanto más se usa, más cara resulta cada unidad adicional.

Un hogar que en mayo consumía 300 kWh puede pasar a 500 kWh en junio solo por el uso de estufas eléctricas o aires en modo calefacción, saltando a una categoría de mayor costo.

En zonas como Pilar, Del Viso o Derqui, donde muchos hogares combinan calefacción a gas con electricidad, ese salto de categoría puede encarecer la boleta final muy por encima del 3% que marca el ajuste oficial.