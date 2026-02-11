Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Pilar salieron a rechazar fuertemente el proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

Bajo el lema “No es reforma, es precarización laboral”, desde el gremio expusieron los puntos más conflictivos del texto y advirtieron: “Detrás de cada derecho hay una familia. No vamos a retroceder”.

En ese contexto, explicaron que en los más de 200 artículos que impulsa el Poder Ejecutivo aparece la modificación de la jornada laboral y la implementación del banco de horas. “Se legaliza la jornada de trabajo de hasta 12 horas y las horas extras ya no se cobrarían sino que se acumularían en un banco de horas con los cuales se compensarían descansos posteriores a disposición del empleador”, consignaron desde el gremio químico conducido por Sergio González.

Y alertaron: “Esto significaría no solo un retroceso al siglo pasado sino que es un gran deterioro en materia de derechos laborales esenciales”.

En cuanto al apartado sobre el denominado Salario dinámico y vacaciones, el gremio consignó que “la reforma propone que los empleadores puedan acordar el pago de parte del salario en moneda extranjera mediante billeteras virtuales o en especies lo que significa que parte del sueldo pueda ser abonado con vivienda o incluso con comida”.

Mientras que las vacaciones se disponen a criterio del empleador pudiendo fraccionarse en tramos de hasta una semana y sin la obligación de realizarse en su totalidad durante el verano. “Esto nuevamente implica un beneficio a favor del empleador y el trabajador pierde un derecho fundamental de elección sobre su descanso”, rechazaron desde el Sindicato.

En cuanto a los despidos e indemnizaciones, completaron que el proyecto “habilita el despido discriminatorio mediante el pago del empleador de un adicional del 50% sobre la indemnización además de que esta última puede pagarse en hasta 12 cuotas en cualquier caso de despido”.

“Este proyecto no es modernización, es pérdida de derechos. No es progreso, es retroceso para los trabajadores”, plantearon en el marco de una serie de acciones que vienen llevando adelante, entre ellas una movilización junto a trabajadores de la ciudad de Rosario.