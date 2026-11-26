El ingreso de los trabajadores a la planta de 3 Arroyos, en el Parque Industrial de Pilar, quedó frenado por una medida judicial que impide el acceso desde el viernes, según informó la empresa Better Food, a cargo de la operación.

La firma administra el establecimiento desde fines de 2025, después de la quiebra de 3 Arroyos. En julio, como informó Pilar de Todos, había anunciado que no renovaría 20 de los 70 contratos que vencían el 15 de ese mes, por la caída de las ventas.

La medida generó enorme preocupación e incertidumbre de los trabajadores, que no saben qué ocurrirá con sus puestos de trabajo.

“Cerrada, pero por orden judicial”

A la compleja situación de la caída de las ventas en general, se le suma un proceso de quiebra de la empresa que anteriormente estaba al mando de la firma.

En ese contexto, desde Better Food señalaron a Pilar de Todos que la planta fue “cerrada, pero por orden judicial", no por una decisión de la empresa.

“No sabemos bien los motivos, pero llegó una orden judicial y no nos dejan entrar”, explicó a este diario digital Marcelo D'Abramo, CEO de Better Food.

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El ejecutivo relató que el viernes pasado ingresó la policía al establecimiento y que desde entonces no se permite la entrada de nadie más, entre ellos las 56 personas que trabajan allí (54 en planta y 2 en administración y recursos humanos).

Una orden sin explicaciones

“Nadie sabe por qué no podemos entrar, no hay nada en el expediente”, insistió D'Abramo. En el marco de la normalización de la situación de la planta, no obstante, el responsable de la firma expuso que aparentemente una denuncia gremial habría indicado que la empresa había dejado de operar, y de ahí la intervención judicial, algo que el CEO de Better Food negó rotundamente.

“Estábamos trabajando, produciendo, sí es cierto con algún retraso en alguna quincena, debido a la caída de ventas y la situación del país en general. Pero nosotros no nos fuimos ningún lado, estamos acá”, remarcó el CEO.

“Nosotros tenemos contrato de alquiler hasta enero (de 2027), pero es un contrato que quedó en medio de todo el proceso judicial, a cargo del Juzgado Comercial 29. Tenemos maquinaria, más de 7 millones de pesos en mercadería lista para distribuir. Los más perjudicados acá son los trabajadores”, añadió.

En una quiebra, los bienes de la empresa quedan bajo control de la Justicia y de la sindicatura, que los administra mientras se liquidan para pagar a los acreedores. Para no perder puestos de trabajo ni valor, el juez puede autorizar que la planta siga funcionando a cargo de un tercero, que paga un canon de alquiler a la masa de la quiebra.

En el caso de Better Food, según indicó D'Abramo, la oferta de alquiler fue aceptada por el juez, pero la sindicatura apeló esa decisión y el planteo está ante la Cámara. Mientras tanto, la empresa continuó operando la planta con ese contrato en suspenso.

Según pudo saber Pilar de Todos, en el medio de la tramitación judicial por la quiebra de 3 Arroyos, habría otras empresas interesadas en hacerse cargo de la planta, aunque el dato no pudo confirmarse oficialmente y tampoco si está vinculado a al cierre de la fábrica dispuesta por la Justicia.

“No sabemos nada, yo subí todos los escritos que me solicitaron, queremos trabajar, producir, porque esa es la única salida y así lo estábamos haciendo desde que nos hicimos cargo. No renovamos 20 contratos, antes éramos algo más de 70, pero a esos trabajadores se les pagó toda la indemnización con la antigüedad correspondiente. E insisto en que los más perjudicados son los empleados”, lamentó.

“Yo estoy esperando a ver qué sucede, porque tengo toda mi mercadería ahí adentro, mis máquinas, tengo todo”, expresó D'Abramo, quien insistió: “El principal perjudicado de que la empresa no pueda laburar es la gente”