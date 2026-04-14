El Gobierno nacional se comprometió a realizar una transferencia complementaria de fondos a las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de evitar nuevas reducciones en las frecuencias y mejorar la prestación del servicio.

La definición se dio tras una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía con representantes de las cámaras empresarias del sector, en medio de un escenario de fuerte tensión por la caída en la cantidad de servicios en distintas líneas.

Según se informó, durante esta semana se avanzará con el pago de una parte significativa de las compensaciones pendientes, correspondientes al saldo de febrero. La medida busca aliviar la situación financiera de las compañías y evitar que se repitan episodios recientes de colapso en el sistema, con largas esperas y menor disponibilidad de unidades.

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En paralelo, se acordó realizar un nuevo encuentro dentro de los próximos 15 días, en el marco de un proceso de revisión del esquema de transporte. Uno de los puntos centrales será la normalización de la deuda que el Estado mantiene con el sector, estimada por las empresas en alrededor de 95.000 millones de pesos.

Durante la reunión, las autoridades presentaron además un plan de acción orientado a reorganizar el sistema en el corto plazo. El foco está puesto en garantizar niveles de servicio acordes a la demanda y evitar conflictos como el registrado la semana pasada, cuando se redujeron frecuencias en varias líneas.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que el envío de fondos permitirá “regularizar las cuentas y las frecuencias”. En tanto, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideraron que la medida representa “un paso importante en la dirección correcta”, aunque advirtieron que el nivel de servicio actual aún se encuentra “lejos de lo ideal”, reprodujo DIB.

Las empresas, en ese contexto, se comprometieron a sostener la mayor cantidad de servicios posibles con los recursos disponibles, mientras continúan las negociaciones con el Gobierno para estabilizar el sistema y evitar nuevas interrupciones.