El fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo fue “tranquilo” en relación al movimiento turístico, con 1,4 millones de turistas que viajaron por el país y generó un impacto económico de $339.880 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según la entidad, el movimiento estuvo impulsado principalmente por escapadas cortas, turismo regional y actividades vinculadas a fiestas populares, propuestas gastronómicas y eventos culturales.

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CAME informó que viajaron 1.440.120 turistas en todo el país, con un gasto promedio diario de $112.385 por persona. La estadía promedio fue de 2,1 noches.

El informe señaló que el gasto diario por turista registró “un aumento real del 18% frente a 2023”, mientras que el gasto total resultó 9,9% menor al de aquel año debido a que el feriado actual tuvo una jornada menos.

CAME informó además que en los cinco fines de semana largos que hubo en lo que va del año viajaron 9,38 millones de turistas, con un gasto acumulado de $2,62 billones. El del 25 de mayo fue el tercer fin de semana más importante de los cinco que ya hubo en lo que va del año, concluyó la entidad.

La entidad destacó que las ciudades con grandes eventos deportivos y recitales concentraron parte importante del movimiento turístico. Entre ellas, Córdoba, Salta, Mendoza y San Juan, que recibieron visitantes por competencias automovilísticas y el rally internacional.

El informe agregó que las fiestas populares y la gastronomía regional tuvieron protagonismo en distintas provincias, con concursos de locro, fiestas de la empanada y peñas folklóricas en localidades de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Catamarca, Salta y Entre Ríos.

Los destinos más elegidos en la provincia de Buenos Aires

Las escapadas de cercanía, el turismo rural y las celebraciones criollas marcaron el movimiento turístico bonaerense durante el feriado patrio, con visitantes distribuidos entre la Costa Atlántica, las sierras, las lagunas y los pueblos turísticos del interior.

De acuerdo al informe de CAME, el perfil predominante volvió a ser el de los viajes cortos, muchas veces definidos a último momento, impulsados por turistas provenientes del AMBA y de otros centros urbanos cercanos.

En la Costa Atlántica, Mar del Plata inició el fin de semana con reservas hoteleras cercanas al 50% y expectativas de crecimiento vinculadas al turismo espontáneo. La ciudad combinó paseos costeros tradicionales como la Rambla, el Torreón del Monje, el puerto y las figuras de los lobos marinos, con actividades culturales y gastronómicas como el CaFest.

En el Partido de La Costa, las localidades balnearias desplegaron una agenda unificada con fuerte presencia de actividades criollas, ferias regionales y propuestas recreativas. En toda la región las reservas se mantuvieron moderadas, con niveles cercanos al 50% y una estrategia orientada a fortalecer el turismo regional y de cercanía.

El interior bonaerense volvió a mostrar una fuerte presencia de fiestas populares, encuentros tradicionalistas y eventos gastronómicos vinculados a la identidad criolla. Dolores celebró la Fiesta de la Torta Argentina con recitales, concursos gastronómicos y el tradicional Pericón Nacional. Lobos organizó la Fiesta de la Empanada y Sabores Patrios, mientras que Carmen de Areco realizó una nueva edición de la Fiesta del Locro Patrio.

También hubo propuestas vinculadas al turismo rural y tradicionalista en Baradero, Magdalena y Tornquist, con fogones, peñas, corderos al asador, comidas típicas y actividades gauchas. Mientras que en destinos serranos y de laguna como Tandil y Chascomús (ocupación del 70%) también se registró movimiento turístico sostenido, acompañado por una amplia agenda cultural y recreativa.

