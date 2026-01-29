El Gobierno nacional puso en vigencia el nuevo esquema tarifario para las empresas distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur a partir de la implementación del sistema de subsidios focalizados, lo cual impactará en las próximas facturas a pagar.

La medida rige de manera retroactiva desde el 16 de enero de 2026 y alcanza a todos los usuarios residenciales, incluyendo a quienes generan su propia energía y la inyectan a la red.

El nuevo esquema unifica los beneficios anteriores bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Este sistema busca que los hogares en situación de vulnerabilidad accedan a un bloque de consumo básico de electricidad con precios reducidos, reestructurando las bonificaciones que existían anteriormente para los niveles 1, 2 y 3 de la segmentación.

La medida fue oficializada mediante las Resoluciones 21/2026 y 22/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas en el Boletín Oficial este jueves y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Este cambio dará lugar a un aumento en las facturas a venir, que también sufrirán el incremento mensual por ajuste inflacionario.

El procedimiento técnico fija bloques de consumo base según la estacionalidad.

Para los meses de alta demanda, que incluyen enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el tope subsidiado es de 300 kWh mensuales.

En cambio, para los meses de marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite de consumo base se reduce a 150 kWh mensuales.

Respecto al impacto económico, la normativa establece que durante el año 2026 se aplicará una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el precio del consumo base.

Este porcentaje se añade a la bonificación general establecida sobre el Precio Estacional (PEST) de la electricidad.

La Secretaría de Energía tiene la facultad de ajustar este porcentaje según las necesidades, siempre que no supere el techo del 25%.

Por último, el nuevo cuadro tarifario determina que las Entidades de Bien Público y los Clubes de Barrio recibirán el subsidio sobre el 100% de su consumo total, sin estar sujetos a los topes de los bloques base mencionados. Las empresas distribuidoras tienen un plazo de cinco días para publicar estos nuevos cuadros en diarios de circulación masiva.

