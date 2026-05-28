Ferrum, la histórica fabricante de sanitarios con plantas en Villa Rosa en Pilar, registró una pérdida neta de $13.590 millones en el primer trimestre de 2026, según los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El número representa un salto del 797% respecto al mismo período de 2025, cuando el rojo había sido de $1.540 millones. La pérdida equivale al 14,7% de los ingresos por ventas, contra apenas el 1,6% registrado un año atrás.

Los ingresos acumulados hasta marzo sumaron $92.138 millones, frente a los $97.038 millones del primer trimestre de 2025. La caída del 5% se produjo pese a un mayor volumen comercializado, explicada principalmente por menores precios de venta.

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Inflación

El incremento inflacionario de costos y gastos no pudo trasladarse a precios, lo que deterioró de manera significativa la ganancia bruta. Los resultados financieros arrojaron pérdidas adicionales por $2.837 millones, superiores a los $1.702 millones del ejercicio anterior, impulsadas por mayores costos de financiamiento y menores ingresos por inversiones.

Un contexto complejo

Fundada en 1911, Ferrum opera como termómetro de la construcción privada y pública. El primer trimestre de 2026 cerró con una contracción acumulada del sector del 2,7%, según informes sectoriales.

La empresa sufrió un doble impacto: la paralización de obra pública redujo la demanda de grandes líneas de sanitarios, mientras la pérdida de poder adquisitivo frenó las refacciones domiciliarias, históricamente uno de los motores del mercado.

La compañía reconoció que la estabilización económica sigue siendo "frágil" y que, pese a los ajustes internos, la presión sobre los márgenes continúa en niveles históricos.

Conserva un patrimonio neto sólido y pero atraviesa una etapa operativa con capacidad instalada por debajo de su potencial.

El principal desafío pasa hoy por alcanzar un volumen de ventas que permita cubrir costos fijos en un contexto sin recuperación del crédito hipotecario ni del poder adquisitivo.

Cualquier rebote del sector —créditos UVA, baja del riesgo país, reactivación inmobiliaria— beneficiaría rápidamente a la compañía.