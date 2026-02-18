La empresa argentina Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos y la clausura de su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. La decisión dejará sin empleo a unas 900 personas y marca el final de más de 80 años de trayectoria en la industria nacional.

Según confirmó la compañía, la medida no está vinculada a un concurso preventivo de acreedores ni a un proceso de reestructuración financiera. Se trata, en cambio, de una liquidación total del negocio y del cese completo de sus operaciones productivas en la Argentina. La totalidad de los trabajadores será despedida e indemnizada conforme a la legislación vigente.

Fate pertenece a la familia Madanes Quintanilla y es una de las marcas históricas del sector neumático argentino. Su planta de Virreyes fue durante décadas un emblema industrial de la zona norte del conurbano bonaerense y llegó a tener una fuerte presencia exportadora en distintos mercados internacionales.

Un cierre por razones estructurales y de mercado

La empresa venía atravesando dificultades económicas desde hace varios años. De hecho, en 2019 había ingresado en un proceso preventivo en un contexto de fuerte caída de la actividad. Sin embargo, la actual decisión implica directamente el cierre definitivo de la planta y el abandono de la fabricación local de neumáticos.

Fuentes de la compañía señalaron que la situación se volvió insostenible a partir de los cambios recientes en el mercado, en particular por el impacto de la apertura de importaciones. En ese sentido, remarcaron que el ingreso masivo de neumáticos importados, principalmente de origen asiático, profundizó una crisis de competitividad que la empresa arrastraba desde hace tiempo.

“Hace años que la empresa pierde dinero, pero la invasión de cubiertas importadas cambió todo”, señalaron voceros de la firma a Infobae, al explicar el contexto que derivó en la decisión final. Según indicaron, la estructura de costos locales volvió inviable la continuidad de la producción frente a los precios de los productos importados.

En un breve comunicado oficial, Fate explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Ese fue el único pasaje en el que la empresa hizo referencia directa a las causas del cierre.

Más de 80 años de historia industrial

En el mismo texto, firmado por “el Directorio” la compañía destacó su trayectoria industrial y su rol histórico en el desarrollo del sector. Subrayó que su crecimiento estuvo basado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

Además, recordó que Fate fue pionera en el abastecimiento del mercado de neumáticos radiales en la Argentina y que durante años sostuvo una fuerte presencia exportadora hacia destinos como Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina.

“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”, expresó la empresa en su comunicado.

El cierre de la planta de Virreyes representa un golpe significativo para la actividad industrial de la región y para el sector neumático en general, que en los últimos años viene registrando una caída sostenida de la producción y del empleo.

Antecedentes de despidos y denuncias por falta de competitividad

En mayo de 2024, Fate ya había avanzado con el despido de 97 trabajadores, en una reestructuración previa que anticipaba el deterioro de la situación. En ese momento, la empresa enumeró una serie de factores que, según argumentó, afectaban de manera directa su competitividad.

Entre las causas mencionadas figuraban la “sobrecarga impositiva”, las restricciones cambiarias para el pago de insumos importados, la deficiente infraestructura, los sobrecostos derivados de la legislación laboral, la baja productividad, el ausentismo y la elevada conflictividad gremial.

La compañía también denunció “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior, al señalar que los costos de producción locales eran muy superiores a los de otros países fabricantes de neumáticos. Según sostuvo, esa brecha tornó imposible sostener las exportaciones en mercados donde la marca estaba presente desde hacía décadas.

“Como efecto de estas asimetrías, el costo final de los productos que manufactura la empresa es muy superior al de neumáticos fabricados en otros países. La consecuencia es una brecha de competitividad insalvable”, había advertido la firma en aquel entonces.

Con el anuncio del cierre definitivo, ese proceso llegó a su punto final y deja como saldo la pérdida de una de las principales plantas industriales del rubro y cientos de puestos de trabajo en la zona norte del conurbano bonaerense.