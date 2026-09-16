La inflación mayorista cortó en agosto la racha de desaceleración que venía mostrando desde mayo y trepó a 2,1%, un salto explicado en gran medida por el fuerte incremento en los valores de la energía. El resultado contrastó con el 0,8% registrado en julio, cifra que el Gobierno de Javier Milei había celebrado como una señal de desinflación.

El alza de agosto se compuso de un aumento de 2,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. En la medición interanual, los precios mayoristas avanzaron 29,8%, mientras que en lo que va del año acumulan una suba de 19,1%.

Diferencia con la inflación minorista

Aunque suele compararse con la inflación minorista —que en agosto fue de 1,7%—, la canasta que releva el índice mayorista incluye solo bienes, mientras que el IPC combina bienes y servicios medidos a nivel de consumidor final, según precisó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El peso del petróleo y el gas

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló en su cuenta de X que los productos primarios treparon 4,6% por la suba de 8% en petróleo crudo y gas, ya que "la incidencia en el mes de la suba en productos primarios fue de 0,98 puntos porcentuales, de los cuales 0,71 p.p. correspondieron a petróleo y gas", señaló. También se refirió a los productos manufacturados, que subieron 1,3%, la menor suba para un mes de agosto desde 2016.

Bienes transables y tipo de cambio

El economista de la Fundación Libertad, Facundo Beltramone, sostuvo a DIB que la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) está particularmente vinculada a la dinámica de los bienes transables —el tipo de cambio, los precios internacionales de las materias primas y la energía, y el costo de los productos importados—, que inciden de manera directa sobre el índice. Sobre agosto, precisó que combinó "una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos", detalló.

El factor petróleo, mes a mes

En tanto, el director de C&T Asesores Económicos, Camilo Tiscornia, señaló que el precio del petróleo fue clave tanto en julio como en agosto: había caído 9% el mes anterior y subió 8% en el último relevamiento.

Por su parte, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que la aceleración de los precios mayoristas estuvo dentro de los parámetros esperados y coincidió en que se explicó principalmente por el aumento de los productos primarios, en particular del petróleo y el gas. Dentro de los manufacturados, destacó que alimentos y bebidas mantienen un ritmo de aumento del 1,4%, una categoría clave para seguir la evolución de la inflación minorista.