Los patentamientos de autos 0 kilómetro en Pilar cayeron 37,7% interanual durante agosto, un retroceso más pronunciado que el de julio, cuando la caída había sido del 27,8%.

En agosto de 2026 se patentaron 266 unidades en los cinco registros seccionales del distrito, frente a las 427 registradas en el mismo mes de 2025. Eso representa 161 vehículos menos que un año atrás.

Una caída también frente a julio

La comparación con el mes anterior también fue negativa. En julio se habían patentado 400 autos nuevos en Pilar, por lo que agosto implicó una baja intermensual del 33,5%, equivalente a 134 unidades menos.

Los usados, con un freno más moderado

Las transferencias de autos usados tuvieron un comportamiento distinto. De acuerdo a un sondeo de datos oficiales de la DNRPA consultados por Pilar de Todos, en agosto se registraron 1.324 operaciones en los registros de Pilar, un 5,3% menos que las 1.398 del mismo mes de 2025.

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Frente a julio, cuando se habían anotado 1.317 transferencias, la variación intermensual fue mínima: apenas una suba del 0,5%.

Las motos, el segmento que crece

El comportamiento de las motocicletas volvió a ser inverso al de los autos. En agosto se patentaron 536 motos 0 kilómetro en Pilar, un 34,3% más que las 399 del mismo mes de 2025, siempre de acuerdo a las fuentes.

La suba también se sostuvo respecto de julio, cuando se habían registrado 517 unidades: un incremento intermensual del 3,7%.

Motos usadas, otra vez en alza

Las transferencias de motos usadas también crecieron: 395 operaciones en agosto, un 8,5% más que las 364 del mismo mes de 2025. Sin embargo, frente a julio la comparación marcó un retroceso del 12,8%, cuando se habían registrado 453 transferencias.

Así, el mercado automotor de Pilar cierra agosto con una dinámica dispar: los autos 0 kilómetro profundizan su retroceso interanual, mientras las motos —nuevas y usadas— consolidan la tendencia de crecimiento que vienen mostrando durante todo 2026.