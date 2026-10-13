El uso del colectivo en Pilar cayó 18,1% interanual en septiembre, con 436.309 viajes menos que en el mismo mes de 2025, y la línea 510 llegó a perder casi 27% de sus usos.

En total, los colectivos del distrito registraron 1.976.386 viajes en septiembre de 2026, frente a 2.412.695 en septiembre de 2025.

Pilar de Todos analizó los datos de los usos de la tarjeta SUBE, de la Secretaría de Transporte de la Nación. De allí se desprende que las siete líneas de jurisdicción municipal que operan en el partido arrojaron datos negativos.

La baja de septiembre es la menor de los últimos tres meses consolidados. En julio, el uso había caído 26,3% interanual y en agosto, 20,4%; aunque sigue muy por debajo de los registros del año pasado.

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La línea 510, la más afectada

Todas las líneas municipales perdieron usuarios, pero con intensidad desigual. La 510B, operada por Pilar Bus S.A., pasó de 721.796 a 528.206 viajes (-26,8%). Ya había sido la de mayor caída en agosto, con -28,3%.

Le siguen la 506A, con una baja de 20,7%, y la 501B, con 15,2%. En tanto, la 520A cayó 14,0%, la 511 13,0% y la 509 12,6%. La menor caída fue la de la 503, con 11,4%.

Pilar cayó más que el AMBA

Para dimensionar el resultado, se calculó el mismo indicador para el Área Metropolitana. En el aglomerado clásico, que reúne a la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires, el uso del colectivo bajó 12,2% interanual. En el ampliado, que suma otros 16 partidos, entre ellos Pilar, la baja fue de 13,0%.

La brecha, en cualquier caso, se redujo: en agosto, Pilar había caído 20,4% contra 13,6% del aglomerado clásico.