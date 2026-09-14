El uso del transporte público colectivo en Pilar cayó 20,4% en agosto respecto al mismo mes de 2025. El distrito registró 1.878.638 viajes en las siete líneas de jurisdicción municipal que lo recorren, casi medio millón menos que los 2.360.218 contabilizados en el mismo período de 2025.

La caída no es un hecho aislado. En julio, el retroceso interanual había sido incluso más pronunciado: 26,3%, con 1.714.374 viajes frente a los 2.325.536 de julio de 2025.

Los números surgen del cruce de un análisis que hizo Pilar de Todos de los datos de la red SUBE que publica la Secretaría de Transporte de la Nación, filtrados por las líneas que prestan servicio en el partido: 501B, 503, 506A, 509, 510B, 511 y 520A, operadas por Transporte Tratado del Pilar, Monterrey, La Central de Escobar, La Primera de la Escondida, Pilarbus y Ruta Bus.

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La caída de Pilar supera al promedio del AMBA

Al ampliar la comparación al AMBA —definido como la Ciudad de Buenos Aires más los 40 partidos del área metropolitana, Pilar incluido— la baja de agosto fue del 14,6% interanual, muy por debajo del 20,4% que registró el distrito en soledad. En julio se repitió el mismo patrón: el AMBA ampliado cayó 20,8%, seis puntos menos que Pilar.

Las líneas

La caída no fue pareja entre las siete líneas locales que prestan servicio en el distrito. La línea 510 —que opera Pilar Bus S.A— fue la que más retrocedió, con una baja interanual del 28,3% (de 702.680 a 503.984 viajes). Le siguió la 506A, de Empresa Monterrey, con una caída del 22,3%. En el otro extremo, la 503 fue la que mejor resistió, con una merma del 12,5%.