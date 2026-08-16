Bayer presentó en Pilar nuevas tecnologías agrícolas para proteger el rendimiento y la productividad. Fue en la primera edición del AgroBayer Forum, donde la compañía reunió a más de 150 técnicos de distintas regiones para intercambiar experiencias sobre los desafíos productivos y lanzar soluciones orientadas a aumentar los rendimientos y mejorar el negocio del productor.

“Estamos viendo un cambio en la manera de pensar el negocio agrícola en Argentina. Con el rendimiento y la productividad nuevamente en el centro de la conversación, la innovación vuelve a ocupar un rol protagónico. Hoy existe una gran oportunidad para capturar mejor el enorme potencial de nuestra agricultura a través de más tecnología, más conocimiento y mejores decisiones. En un contexto de mayor previsibilidad, también estamos en condiciones de acelerar la llegada de nuevas soluciones al mercado y poner la innovación al servicio de los productores de una manera cada vez más ágil y efectiva”.

Con esa premisa, Juan Farinati, presidente y CEO de Bayer Cono Sur, destacó el papel de la innovación y el conocimiento como herramientas para achicar las brechas productivas y potenciar el desarrollo de la agricultura argentina, durante el primer AgroBayer Forum, realizado en el Hotel Hilton de Pilar con la participación de cerca de 150 asesores agrícolas de distintas regiones del país.

Durante dos jornadas, especialistas y asesores compartieron las principales limitantes que enfrentan los sistemas agrícolas en distintas zonas y analizaron herramientas para mejorar la productividad. Farinati destacó que la Argentina atraviesa una “oportunidad fenomenal” y planteó que el negocio agrícola está avanzando hacia una lógica en la que resulta cada vez más importante producir más y mejor.

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“Está habiendo una aceleración y simplificación en la manera de lanzar nuevas tecnologías de protección de cultivos en Argentina”, sostuvo, y remarcó que el desafío es “producir más, mejor y demostrarlo”.

En esa misma línea, Maximiliano Cueto, líder del equipo de Producto para Maíz y Protección de Cultivos de Bayer en Cono Sur, explicó que la convocatoria buscó fortalecer el vínculo con los asesores y compartir las innovaciones que la compañía está incorporando al mercado.

“La idea de estos dos días de reuniones es intercambiar y fortalecer el vínculo de relación que tenemos con ese grupo de asesores, y traer innovaciones claves para apuntalar la producción de los distintos cultivos. Buscamos aumentar los rendimientos y aportar al negocio del productor a través del cierre de las brechas”, señaló.

El encuentro permitió presentar nuevas soluciones de protección de cultivos para el manejo de plagas y enfermedades, además de PRECEON®, el sistema de precisión para maíz de baja estatura.

Las brechas de rendimiento, en la mira

Octavio Caviglia, investigador del Conicet y profesor titular de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), mostró que cuanto mayor es el rendimiento, menor es el costo por tonelada, pero advirtió que los principales cultivos argentinos atraviesan un período de estancamiento.

En maíz, los rindes permanecen prácticamente sin cambios desde hace 25 años en las principales zonas productivas, pese a los avances genéticos, advirtió. Entre las principales causas aparecen el clima y la disponibilidad de agua, la fertilidad y calidad de los suelos y la sanidad, además de variables como nutrición, densidad y elección de genotipos.

Asesores de distintas zonas productivas comentaron los datos mostrados por Caviglia y coincidieron en que las decisiones deben adaptarse a las características de cada ambiente. Fecha de siembra, densidad, elección de genotipo y ubicación del período crítico son decisiones centrales, especialmente en maíz.

Caviglia advirtió que innovar no implica necesariamente incorporar la última tecnología: “Una parte importante de la brecha se explica por deficiencias en la aplicación de herramientas ya disponibles”, advirtió. Caracterizar los ambientes y ajustar el manejo aparecen así como claves para transformar el potencial en rendimiento.

Año Niño y presión de enfermedades

El escenario climático de un año Niño, con mayores condiciones de humedad, favorece la aparición de enfermedades fúngicas y vuelve a poner el manejo sanitario en el centro de la estrategia productiva. Los especialistas coincidieron, además, en que la Argentina todavía tiene un amplio margen para incrementar el uso de fungicidas y mejorar el momento de aplicación.

“Tenemos que ir actuando a lo largo del triángulo de la enfermedad. Si logramos eficientizar las técnicas de manejo vamos a lograr reducir las brechas de rendimiento”, señaló Leticia Borghi, Gerente Técnica de Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer Cono Sur, quien moderó un panel integrado por especialistas en el manejo de enfermedades con recorrido en distintas regiones productivas, quienes coincidieron en que la abundante humedad de la campaña es altamente predisponente a la prevalencia de enfermedades.

En este contexto, Borghi presentó Iblon Pro®, un innovador fungicida de triple acción desarrollado por Bayer. Está formulado a base de una nueva molécula llamada Isoflucypram (carboxamida de última generación) combinada con Prothioconazole y Trifloxistrobin, diseñado para optimizar el control de enfermedades foliares (royas y manchas) en trigo, cebada, soja y maní, por el momento.

Del desafío de la chicharrita al avance del cogollero

En materia de plagas, la experiencia de la chicharrita dejó una señal de alerta sobre la necesidad de anticiparse a la aparición de insectos, pero el escenario actual suma una fuerte presencia de Spodoptera frugiperda, el cogollero del maíz.

La problemática ya es de gran magnitud en Brasil, donde en el norte más del 80% del área recibe aplicaciones de insecticidas para su control y los casos de resistencia a biotecnología se están expandiendo.

Marcelo Morris, gerente técnico de Protección de Cultivos de Bayer Cono Sur, puso el foco en la sustentabilidad de las herramientas disponibles. “Hacemos hincapié en el monitoreo y en el momento oportuno para el control efectivo de esta y otras plagas”, destacó. Renato Horikoshi, especialista brasileño de Bayer en manejo de plagas, y Alejandro Vera, de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, coincidieron en que la plasticidad del cogollero y el avance de las resistencias obligan a rotar modos de acción insecticida y ajustar las estrategias de manejo.

En este escenario, Bayer presentó Vayego®, una molécula de última generación para el control de Spodoptera frugiperda. Argentina es el primer país de América Latina donde se lanza esta tecnología, basada en la molécula tetraniliprole. Según Morris, la principal característica del producto es su velocidad de acción, ya que permite detener el consumo de la plaga y reducir el consumo de hojas. Por lo tanto, le permite a la planta hacer una mayor fotosíntesis y aspirar a mayores rendimientos potenciales. Además, ofrece una residualidad de entre 7 y 10 días.

“Nuestra pasión en Bayer es la innovación, pero realmente lleva mucho tiempo llegar a nuevas soluciones”, señaló al destacar la importancia de rotar los modos de acción para preservar la eficacia de las tecnologías existentes.

PRECEON®: una nueva forma de producir maíz

A su turno, Mariana Robles, consultora técnica de Bayer, presentó PRECEON®, el sistema de precisión para maíz de baja estatura que integra genética, recomendaciones agronómicas, soporte técnico y herramientas digitales. El desarrollo comenzó en 2017 y avanzó a través de evaluaciones extensivas junto a productores de distintas regiones, en una nueva forma de trabajar de Bayer basada en la co-creación. La propuesta se apoya en tres pilares: rendimiento, protección y accesibilidad.

“Los híbridos PRECEON® presentan rendimientos competitivos, similares o superiores a los otros híbridos del portafolio de Bayer y de la competencia”, explicó Robles. El primer material lanzado es PR125-10TRE, posicionado para ambientes mayores a 90 qq/ha en siembras tardías donde PRECEON® aporta mayor valor al sistema. Su menor altura mejora la resistencia al vuelco y quebrado, brindando mayor protección y ampliando las ventanas para ingresar al lote en estadíos avanzados del cultivo para realizar aplicaciones de fertilizantes o fungicidas, medidas de manejo que tienen relación directa con aumentos de rendimiento.

Argentina, protagonista de un nuevo paso adelante

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Luis Offa, Director de Marketing para el negocio de Protección de Cultivos de Bayer Latam, quien destacó que el verdadero valor de la innovación se materializa cuando las tecnologías llegan al campo y se traducen en resultados concretos para los productores.

En ese contexto, presentó el portafolio de innovación de Bayer para la próxima década en protección de cultivos, que incluye nuevos insecticidas, fungicidas, herbicidas, moléculas innovadoras y soluciones biológicas, reafirmando la apuesta de la compañía por la investigación y el desarrollo para acompañar la evolución de la agricultura con respuestas cada vez más eficientes.

“Argentina tiene un potencial enorme”, sostuvo Offa. Y agregó: “Nuestro desafío es seguir acercando innovación relevante al productor para que pueda transformar ese potencial en resultados concretos”.

En ese sentido, el AgroBayer Forum se consolida como un espacio de intercambio y construcción de conocimiento en donde quedó en evidencia que la innovación alcanza su máximo potencial cuando existe colaboración entre el sector público y privado, la comunidad científica y técnica, los asesores y los productores. Solo a través de ese trabajo conjunto es posible transformar la innovación en mejores decisiones agronómicas y, finalmente, en más productividad, rentabilidad y sustentabilidad para el sistema, señalaron desde la compañía.