El 78,5% de los hogares inquilinos de la provincia de Buenos Aires mantiene deudas activas, según la Encuesta Nacional Inquilina difundida por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional. El porcentaje supera el promedio nacional, que se ubica en 72,9%, y está muy por encima del registrado en la Ciudad de Buenos Aires, del 64,1%.

El relevamiento, correspondiente a junio, se realizó sobre 808 hogares de 16 provincias y marca el nivel de endeudamiento más alto desde que se mide el indicador.

Para qué se usa la deuda

Del total de inquilinos endeudados, el 55% tomó créditos u otras obligaciones para comprar alimentos y el 37% lo hizo directamente para pagar el alquiler. Otro 66% recurrió a financiamiento para afrontar el pago de tarjetas de crédito, un dato que refleja un proceso de refinanciación permanente. El 38% de los hogares ya acumula atrasos en esas obligaciones.

El alquiler medio bonaerense se ubicó en $600.000 mensuales, unos $100.000 menos que el promedio porteño.

Los alquileres duplicaron la inflación

Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, afirmó: "Luego de la derogación de la Ley de Alquileres y según el Indec, los precios de los alquileres duplicaron la inflación y en algunas regiones la triplicaron".En tanto, remarcó que "desde diciembre de 2023, el valor de los alquileres estuvo todos los meses por encima de la inflación", lo que llevó a que miles de inquilinos "no los pueden seguir pagando, ya que al desregular completamente las condiciones, el mercado está cargando todos los gastos sobre ellos", explicó.

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El peso del alquiler sobre los ingresos

En promedio, los hogares inquilinos destinan el 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que el 48,5% utiliza el 50% o más de sus ingresos para afrontar ese gasto, de acuerdo al informe.

Mudanzas forzadas, en su nivel más alto

Por la presión económica, el 20% de los inquilinos debió mudarse durante el último año por no poder sostener el pago del alquiler, el valor más alto de la serie. En la provincia de Buenos Aires, ese porcentaje trepa al 21,5%.

Más empleo, menos poder adquisitivo

El relevamiento también detectó un deterioro en las condiciones laborales de los inquilinos. Aunque el 68% cuenta con empleo registrado, el 47% necesita dos o más trabajos para sostener sus ingresos. Además, el 15% perdió algún empleo durante el último año y cerca de un tercio sumó una nueva actividad para compensar la caída del poder adquisitivo.

Un índice de vulnerabilidad habitacional en su punto más alto

A partir de estos datos, el informe elaboró un índice de vulnerabilidad habitacional que combina sobrecarga del alquiler, endeudamiento, mora y mudanzas forzosas. El resultado arrojó que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en una situación crítica, la proporción más elevada desde que se realiza la medición.

En la comparación con relevamientos anteriores, el estudio no registró mejoras en ninguna de las variables centrales durante el último semestre. Por el contrario, aumentaron el valor mediano de los alquileres, el endeudamiento, las mudanzas por razones económicas y el pluriempleo, lo que consolida un escenario de mayor fragilidad para los hogares que alquilan.

