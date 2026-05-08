Una empresa del Parque Industrial de Pilar anunció la ampliación de sus instalaciones donde sumará una nueva línea de producción.

Se trata de la firma SC Johnson, fabricante de marcas de control de plagas como OFF!®, Fuyí® y Raid®.

El anuncio indicó que se trata de una nueva línea de producción de alta velocidad que será destinada a la fabricación de un repelente para la prevención del dengue en Argentina y que, según estimaciones de la planta, tendrá capacidad para producir hasta 20 millones de unidades al año.

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El producto se denomina SC Johnson Guardian™, un repelente espacial diseñado para ayudar a reducir el riesgo de dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos.

“Los estudios han demostrado que la herramienta puede brindar protección durante hasta un año. Está diseñada para ser simple, accesible y efectiva, sin requerir cambios de comportamiento, y forma parte de una iniciativa sin fines de lucro de la compañía”, consignaron desde SC Johnson en un comunicado.

“La apertura de la línea de producción de Guardian en Argentina representa un hito significativo. Representa años de trabajo de los equipos de SC Johnson y un compromiso real para poner esta innovación al alcance de quienes más la necesitan”, afirmó Fisk Johnson, Chairman y CEO de SC Johnson.

Desde la empresa aseveraron que “millones de personas siguen en riesgo frente al dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos, y esta es solo una herramienta, una iniciativa dentro de una lucha mucho más amplia”.

En 2024, América Latina registró el mayor brote de su historia, con casi 10 millones de casos reportados, principalmente en Argentina y Brasil. “Si bien los casos han disminuido, el dengue sigue siendo endémico y continúa poniendo en riesgo a millones de familias cada año”, destacaron desde la firma radicada en Pilar.

En cuanto al producto, SC Johnson Guardian™ ya está registrado para su distribución en Argentina, Brasil y Colombia.

“Esta es una señal de que cuando hay orden, previsibilidad y reglas claras en el país, las empresas eligen a la Argentina para crecer", afirmó Mario Lugones, Ministro de Salud de la Nación.