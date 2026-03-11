La empresa Baterías Moura, con planta en el Parque Industrial de Pilar, frenará dos líneas de producción, una medida que genera preocupación entre los trabajadores y el sindicato del sector, que advierte que entre 25 y 30 puestos laborales podrían quedar comprometidos.

La situación fue confirmada a Pilar de Todos por Sergio González, titular del Sindicato de Químicos de Pilar, quien explicó que la planta cuenta con alrededor de 180 empleados

“A la empresa le sale más barato traer baterías pesadas desde Brasil, por lo que va a cerrar dos líneas de producción, poniendo en riesgo entre 25 a 30 puestos de trabajo. Vamos a pelearla para que toda esa gente sea reubicada dentro de la misma planta”, expuso González a este diario digital.

Según el dirigente, el eventual cierre de esas áreas productivas colocaría a un grupo de trabajadores en una situación de incertidumbre, aunque el gremio busca evitar despidos y avanzar en alternativas dentro de la propia compañía.

Buscan reubicar trabajadores para evitar despidos

González indicó que el sindicato trabaja para que los empleados que podrían verse afectados sean reubicados dentro de la misma planta, aprovechando las distintas áreas operativas con las que cuenta la empresa.

“Cuando yo digo de reubicar, hablo de hacerlo en distintas áreas de la empresa, en la misma empresa, al tener tantos lugares de trabajo y distintas tareas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es evitar despidos o indemnizaciones y sostener las fuentes laborales dentro del establecimiento.

El dirigente también sostuvo que el gremio continuará interviniendo para defender la actividad industrial en el país. “Nosotros le vamos a dar lucha y vamos a defender la industria nacional, porque lo único que fortalecemos el país somos los laburantes”, señaló.

Importaciones y costos en el centro de la preocupación

Durante la charla con este sitio de noticias de Pilar, González planteó además que detrás del freno de producción existe un cambio en la estrategia de abastecimiento, vinculado con la posibilidad de importar baterías desde Brasil.

“Les sale mucho más barato hacer las baterías pesadas, las de camiones y colectivos, en Brasil y traerlas ya terminadas”, señaló el dirigente, al tiempo que cuestionó el impacto que esa lógica podría tener en la producción local.

Mientras tanto, el gremio se mantiene en alerta y sostiene que continuará negociando para preservar los puestos de trabajo en la planta de Pilar.