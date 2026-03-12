Empleo doméstico: oficializan aumento del 3% en los salarios y bonos de hasta $20.000
La actualización salarial para el personal doméstico fue formalizada este jueves.
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento del 3%, correspondiente a febrero y marzo, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.
La homologación del primer incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 2/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, analizada por la Agencia Noticias Argentinas.
La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.
Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal. Esta suma pasará a ser remunerativa incorporándose al salario, conforme las distintas categorías.
Los montos del bono según carga horaria a cobrar en febrero y marzo
Personal con más de 16 horas semanales: $20.000
Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500
Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000
Cómo quedan los salarios con la suba en febrero
Supervisores con retiro: $3.953,99 la hora y $493.250,51 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.317,86 la hora y $547.807,65 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.751,59 la hora y $459.265,69 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $4.100,04 la hora y $509.632,55 el mes
Caseros: $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.952,85 la hora y $448.433,64 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.546,66 la hora y $498.106,74 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.546,66 la hora y $404.702,97 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.298,88 la hora y $448.433,64 el mes
Cómo quedan los salarios con la suba en marzo
Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado
Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 el mes
Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 la hora y $466.154,67 el mes
Personal para tareas específicas sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 el mes
Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes
Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 el mes
Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.599,86 la hora y $505.578,34 el mes
Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 el mes
Personal para tareas generales sin retiro: $3.348,37 la hora y $455.160,14 el mes