La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento del 3%, correspondiente a febrero y marzo, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas del personal que realiza tareas domésticas.

La homologación del primer incremento del año, se da luego de más de 15 días de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 2/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial, analizada por la Agencia Noticias Argentinas.

La actualización salarial se repartirá en dos tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba del 1,5% en febrero sobre la remuneración vigente y del 1,5% en marzo. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó el pago de bonos extraordinarios durante ambos meses, con montos diferenciados que van desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal. Esta suma pasará a ser remunerativa incorporándose al salario, conforme las distintas categorías.

Los montos del bono según carga horaria a cobrar en febrero y marzo



Personal con más de 16 horas semanales: $20.000

Personal con 12 y 16 horas semanales: $11.500

Personal con hasta 12 horas semanales: $8.000

Cómo quedan los salarios con la suba en febrero

Supervisores con retiro: $3.953,99 la hora y $493.250,51 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.317,86 la hora y $547.807,65 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.751,59 la hora y $459.265,69 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.100,04 la hora y $509.632,55 el mes

Caseros: $3.546,66 la hora y $448.433,64 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.952,85 la hora y $448.433,64 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.546,66 la hora y $498.106,74 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.546,66 la hora y $404.702,97 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.298,88 la hora y $448.433,64 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba en marzo

Supervisores con retiro: $4.013,30 la hora y $500.649,26 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.382,63 la hora y $556.024,76 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.807,87 la hora y $466.154,67 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.161,54 la hora y $517.277,03 el mes

Caseros: $3.599,86 la hora y $455.160,14 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $4.012,14 la hora y $455.160,14 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3.599,86 la hora y $505.578,34 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.599,86 la hora y $410.773,52 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.348,37 la hora y $455.160,14 el mes