El Poder Ejecutivo avanza en la firma de un nuevo decreto que prorrogará por un año la emergencia del Sector Energético Nacional, vencida el pasado 9 de julio.

La medida apunta a garantizar la continuidad de las obras de infraestructura eléctrica y asegurar el suministro en todo el país.

La renovación permitirá que los organismos competentes mantengan las facultades necesarias para sostener la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, sin interrupciones en el proceso de adjudicación de obras y contratos en curso.

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De acuerdo a lo informado por la agencia Noticias Argentinas, la firma del decreto en el Boletín Oficial se concretaría durante la semana que viene, y el objetivo central pasa por garantizar el abastecimiento y la capacidad de almacenamiento eléctrico de cara a los próximos meses.

Una emergencia prorrogada desde 2023

La actual emergencia energética arrastra sucesivas renovaciones desde su declaración original en 2023, cuando tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Aquel plazo se extendió luego hasta el 9 de julio de 2025 mediante el Decreto 370/2025, firmado el 30 de mayo de ese año, que ahora el Gobierno buscaría prolongar por un año adicional.

En los considerandos de ese decreto, el Ejecutivo había justificado la prórroga al sostener que aún "persisten las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético".

El texto agrega, además, que la actual gestión consideró "imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece".

Baterías y subsidios, entre las medidas centrales

Durante la vigencia de la emergencia, la gestión de Javier Milei impulsó distintas herramientas para reforzar el sistema eléctrico. Una de ellas fue la licitación "Alma SADI", orientada a la incorporación de centrales de almacenamiento de energía en baterías para reducir los cortes de luz.

En esa línea, la Secretaría de Energía otorgó esta semana contratos de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de sistemas BESS (Battery Energy Storage System), pensados para cubrir demandas de corta duración y aportar respuesta rápida ante emergencias del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

A la par, desde comienzos de 2026 rige el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanza a electricidad, gas natural por redes, gas propano y GLP envasado, y fija bloques de consumo base para el servicio eléctrico.

Para su implementación se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se nutre de los datos ya cargados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).