El turismo bonaerense movilizó 790 mil visitantes durante el receso invernal, una caída del 11,5% respecto al año pasado y del 22% frente a 2023, según los datos difundidos por e ministro de Producción provincial, Augusto Costa.

De acuerdo con el balance oficial, la temporada de invierno también mostró una retracción en la ocupación hotelera y en los ingresos generados por el sector en toda la provincia de Buenos Aires.

Ocupación hotelera y caída de ingresos

El indicador de ocupación hotelera registró un promedio del 33,5% durante los dos fines de semana de las vacaciones de invierno, diez puntos porcentuales menos que en 2023.

En términos económicos, los ingresos totales generados por la actividad turística alcanzaron los $320.000 millones, una cifra que representa una baja del 10% respecto al año pasado y del 26% en la comparación con 2023.

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Costa vinculó la caída de los indicadores con el deterioro económico generalizado y sostuvo que la actividad turística atraviesa una crisis cada vez más profunda producto de esa situación y de la ausencia de políticas públicas por parte del Gobierno nacional.

El funcionario remarcó que, mientras la Provincia continúa acompañando al sector, no se requieren consejos por parte del secretario de Turismo de la Nación, sino que el organismo nacional asuma sus responsabilidades e implemente herramientas de incentivo para generar empleo e impulsar el desarrollo de los municipios.

"El miércoles pasado hubo un encuentro del Consejo Federal del Turismo, donde planteamos la necesidad de que el Gobierno nacional revierta las políticas que dañan al sector y genere nuevas herramientas específicas de acompañamiento. ¿Qué recibimos de parte del secretario Daniel Scioli? Consejos. Queremos decirle que en la Provincia de Buenos Aires no necesitamos consejos, sino que el Estado nacional vuelva a hacerse cargo de lo que le corresponde. Nosotros tenemos muy claro lo que debemos hacer: seguir acompañando a todos los sectores", expuso el funcionario.

El contexto de la temporada invernal

Los datos difundidos por Costa consolidan una tendencia de retracción del turismo bonaerense en los últimos años. La comparación con 2023 —año que mostró mejores indicadores en las tres variables relevadas: turistas movilizados, ocupación hotelera e ingresos— profundiza el diagnóstico de una actividad golpeada por el contexto económico nacional.