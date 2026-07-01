El Sindicato de Trabajadores Químicos de Pilar denunció que se agravaron los despidos en una empresa del Parque Industrial.

Se trata de la firma Cascia, a cargo de Gases Comprimidos, que a fines de abril comenzó con un proceso de desvinculaciones de empleados.

A los tres trabajadores que habían echado, según denunció el Sindicato, sin causa aparente, este miércoles se sumaron tres casos más.

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“Tienen un ensañamiento con los compañeros que están sindicalizados. Los echan inventándoles causas”, denunció desde la puerta de la fábrica Sixto Desanto integrante del gremio que conduce Sergio González.

En el conflicto, el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria con la intención de abrir una mesa de diálogo entre las partes, pero la firma de todos modos avanzó con los despidos.

“Es una situación de extrema gravedad: los despidos se habrían dirigido exclusivamente hacia personal afiliado”, advirtieron desde el Sindicato.

Frente al panorama, trabajadores afectados y miembros del gremio se hicieron presente en las puertas de la empresa ubicada en la Calle 17 del predio fabril donde llevaron adelante una protesta.

“Estas personas no quieren empleados, quieren esclavos. Nosotros, hasta que no se revierta la situación, vamos a seguir acá, incluso acampando si es necesario”, afirmó Desanto.