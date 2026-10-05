Los alquileres de departamentos de dos ambientes en las localidades de Pilar registraron subas de hasta 43,1% entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, de acuerdo al Index de Zonaprop, que releva los precios publicados en su portal. El mayor aumento se dio en Del Viso, donde el valor mensual pasó de $464.249 a $664.204.

En septiembre, el precio en esa localidad avanzó 12,9% respecto de agosto, cuando se ubicaba en $588.163. Hasta ese mes, la suba interanual de Del Viso era de 25,4%, de acuerdo a los datos relevados por Pilar de Todos.

Manuel Alberti, con el alquiler más caro

Manuel Alberti fue la segunda localidad con mayor aumento: 35,9%, de $519.414 a $705.886, el valor más alto entre las localidades de Pilar relevadas. En tanto, en La Lonja el precio subió 20,2% y llegó a $699.446 desde $581.959.

Por su parte, en Pilar centro el alquiler se ubicó en $661.963, con una suba de 16,5% frente a los $568.291 de septiembre de 2025. Villa Rosa, en tanto, tuvo un aumento de 16,4%, de $574.650 a $668.803.

Puede interesarte

Valores de publicación

El Index de Zonaprop toma como referencia un departamento de dos ambientes de 50 metros cuadrados cubiertos y calcula el precio medio mensual a partir de las propiedades publicadas en su plataforma. Son valores de oferta y no de contratos cerrados.

De enero a septiembre, Del Viso acumula 31,6%

Tomando enero como base, el precio de alquiler acumula en 2026 un aumento de 31,6% en Del Viso (de $504.728 a $664.204) y de 15,6% en Manuel Alberti (de $610.786 a $705.886). En Pilar la suba es de 8,3% (de $611.296 a $661.963), en La Lonja de 2,8% (de $680.261 a $699.446) y en Villa Rosa de 2,3% (de $653.850 a $668.803).

El promedio de GBA Norte subió 21,9% en un año

En tanto, el precio medio del alquiler de un dos ambientes en GBA Norte fue de $826.916 en septiembre, 21,9% más que los $678.258 de un año atrás y 12,5% por encima de los $734.879 de enero. Ese promedio se calcula con siete municipios: Pilar, San Miguel, Tigre, General San Martín, San Fernando, San Isidro y Vicente López. En la comparación interanual, las localidades de Pilar con datos quedaron por debajo de ese promedio, con excepción de Del Viso y Manuel Alberti.

Presidente Derqui, con el valor más bajo

Presidente Derqui registró un valor de alquiler promedio de $657.040 en septiembre, el más bajo entre las localidades de Pilar con datos. El relevamiento no tiene registro de esa localidad en septiembre de 2025, por lo que no es posible calcular la variación interanual.