El Municipio de Pilar anunció un nuevo acuerdo paritario para el primer semestre de 2026 que contempla un aumento salarial para los trabajadores comunales, distribuido en dos tramos: un 9% en marzo y un 4% en junio.

Desde el gobierno local señalaron que la medida apunta a seguir reconociendo el esfuerzo del personal municipal, y destacaron el rol que cumplen en el funcionamiento de los servicios en todo el distrito.

“Queremos agradecerles el trabajo, la dedicación y el compromiso con el que nos permiten llegar a cada barrio y localidad de Pilar”, expresaron desde la Comuna al informar la suba.

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El entendimiento forma parte de la negociación salarial correspondiente al primer tramo del año y se suma a medidas previas orientadas a recomponer los ingresos de los empleados municipales.

En ese sentido, meses atrás el Municipio había otorgado un bono extraordinario de fin de año de 200 mil pesos, que fue acreditado el 23 de diciembre. Según se informó en ese momento, el refuerzo económico acompañó la política de actualización salarial que se dio a lo largo de 2025.