El Mercado de Productores Familiares, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, desplegará una jornada en el partido de Pilar.

Será una actividad que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de noviembre en la localidad de Presidente Derqui.

Desde la organización consignaron que la actividad se desarrollará en el barrio Rivera Villate, puntualmente en la Plaza Felices los Niños, ubicada en Alfaro y Carlos Tejedor en el horario de 10 a 14 horas.

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Allí, los vecinos y vecinas podrán recorrer puestos con venta de cerdo, pollo, frutas y verduras a precios accesibles. Además, se sumarán puestos de emprendedores locales que también tendrán la posibilidad de comercializar sus productos artesanales.

Precios

Algunos de los precios que los vecinos podrán encontrar:

5 kilos de pata muslo a $15.000

2Kg de Pechito a $13500

2 Kg de Carré a $13500

1 Kg de Bondiola a $7100

Paleta de cerdo a $5900

Jamón de cerdo a $6200

5 Kg de Milanesas de pollo $30000

2 kg de Alita a $5000

3 kilos de carne picada a $19900

Además, quienes paguen sus compras con Cuenta DNI, accederán a un 40% de ahorro.

Desde la Provincia de Buenos Aires apuntan a que la población pueda acceder a esta política pública cerca de sus hogares y, principalmente, en cada uno de los barrios.

En ese sentido, la de este miércoles se llevará adelante en coordinación con el Municipio de Pilar que ese mismo día llevará adelante un nuevo operativo de “Cuida tu corazón”, iniciativa que propone acercar controles sanitarios a la población local.