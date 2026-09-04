El Gobierno nacional dispuso la revisión de las solicitudes para acceder a los subsidios de electricidad y gas por redes que, después de un año desde su presentación, no hayan podido ser vinculadas con un suministro informado por las empresas prestadoras. Estos usuarios tendrán 60 días para actualizar sus datos.



La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de depuración del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Inconsistencias



La norma apunta específicamente a solicitudes en las que existe una inconsistencia entre los datos declarados por el usuario y la información sobre los suministros de electricidad o gas remitida por las prestadoras. El Gobierno consideró razonable establecer un plazo de un año desde el alta antes de someter esos trámites a revisión.

Los usuarios alcanzados deberán ser notificados a través de los medios de contacto que declararon al realizar el trámite. A partir de esa notificación tendrán 60 días corridos para rectificar, actualizar o completar los datos del suministro o informar uno nuevo que pueda ser correctamente vinculado.

Si transcurren esos 60 días sin que el usuario realice las modificaciones necesarias y continúa sin poder establecerse la vinculación con un suministro, la solicitud de subsidio será dada de baja.

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No afecta a todas las solicitudes



La disposición no afecta a todas las personas que reciben subsidios ni implica una baja automática del beneficio por el mero paso del tiempo: el procedimiento se concentra en las solicitudes que llevan un año sin poder asociarse con los servicios declarados.

Quedan expresamente exceptuadas las solicitudes correspondientes al Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, ya que este tipo de provisión no está asociado a una red de distribución ni a un punto de suministro identificable mediante una prestadora y un número de cliente.

Los usuarios pueden consultar su situación respecto de los subsidios a través de Mi Argentina, en la opción Trámites, y solicitar una revisión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Fuente: Agencia DIB