Tras el anuncio que hizo a fin de año, ahora el Gobierno de Javier Milei está listo para avanzar con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, y tiene previsto como fecha de inicio el mes de abril.

De esta manera, el programa Volver al Trabajo (VAT), que alcanza a 900 mil beneficiarios, dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral. Para ellos, las personas alcanzadas ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Desde que planificó cambios en los denominados planes sociales, el Gobierno libertario se puso un plazo de 24 meses, algo que culmina a principios de abril. El programa, anunciado en 2024 y que arrancó con la cifra de $78.000, no será prorrogado. Además, en enero se puso en marcha una prueba piloto con veinte desocupados que tomaron clases en un Centro de Formación ubicado en el barrio porteño de Paternal.

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La intención oficial es que, en lugar de recibir dinero de manera permanente, los beneficiarios del VAT accedan a herramientas de formación que les permitan mejorar su inserción laboral mediante títulos profesionales con aval del sector productivo. Para ello, Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

Cambios en los planes sociales



En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos del Programa Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serían alcanzados por la baja.

El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

Fuente: Agencia DIB