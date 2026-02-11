El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública para concesionar otros 2.500 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la Red Federal de Concesiones – Etapa II-B. La medida fue oficializada mediante la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de concesión de obra pública por peaje.

La convocatoria está dirigida a empresas nacionales e internacionales interesadas en asumir la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de distintos corredores viales, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

Los tramos incluidos en la licitación están agrupados en los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, que en conjunto superan los 2.500 kilómetros de extensión. Las rutas alcanzadas atraviesan provincias clave como Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El Tramo Mediterráneo tiene una extensión de 672 kilómetros y conecta áreas productivas del centro del país, con el objetivo de mejorar la logística y la competitividad regional. El Tramo Puntano, de 720 kilómetros, es considerado estratégico para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia.

En tanto, el Tramo Portuario Sur abarca 637 kilómetros y vincula accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos fundamentales para las exportaciones y el desarrollo de economías regionales. Por su parte, el Tramo Portuario Norte, con 528 kilómetros, apunta a mejorar la conectividad con los principales polos industriales y portuarios del centro del país.



Las rutas

Según lo informado oficialmente, las obras previstas se desarrollarán sobre rutas nacionales como la 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008, corredores que concentran un volumen significativo de tránsito productivo y comercial.

El llamado a licitación había sido anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que estas obras forman parte de un esquema que busca reemplazar modelos deficitarios por un sistema sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es avanzar hacia una infraestructura vial más moderna, promoviendo la inversión privada y cuidando los recursos públicos.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026 a las 12.00. La apertura de ofertas se realizará el mismo día y por el mismo medio digital.