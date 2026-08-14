El Gobierno avanza en la búsqueda de nuevas herramientas para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios y, en ese marco, evalúa un mecanismo que involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para dar más previsibilidad al fondeo de los bancos.



Al respecto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, dio precisiones sobre el plan que consiste en que el organismo estatal licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez suficiente y así otorgar hipotecas.

De esta manera, el Estado busca cubrir el bache de financiamiento que hoy impide una mayor oferta de préstamos para la compra de propiedades y tasas más bajas. El uso de los recursos del FGS, que tienen un objetivo de inversión a largo plazo, permitiría que los bancos ofrezcan mejores condiciones de financiamiento.

"El ahorro financia la inversion y esa es la única manera de crecer de manera sostenida, incrementando la productividad, los salarios reales y el crecimiento. En esa lógica macroeconomica se enmarca esa medida", afirmó Furiase a Radio Rivadavia.

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La decisión apunta a movilizar los recursos excedentes en el sistema financiero, dado que los depósitos en dólares aumentaron recientemente desde los US$23.000 millones hasta alcanzar la zona de US$40.000 millones. En la actualidad, las entidades bancarias solo prestan el 60% de ese volumen de depósitos.

La nueva normativa busca "flexibilizar manteniendo las medidas macroprudenciales" para elevar esa relación al 75%, lo que representaría una inyección potencial de US$6.000 millones en préstamos destinados exclusivamente a personas jurídicas.

El funcionario del Palacio de Hacienda aseguró que esta iniciativa "va a generar más actividad en la economía real", principalmente en la construcción. "Los desarrolladores de proyectos inmobiliarios claramente van a calificar para este tipo de prestamos en dolares para personas juridicas y esa es una manera de generar credito para la oferra de la construcción y el crédito hipotecario", afirmó a Radio Rivadavia.

Además, destacó que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se está analizando financiar la demanda del credito hipotecario, para que los bancos puedan préstamos de este tipo "a tasas razonables". Una de las formas en que podría hacerse, explicó, es mediante la licitación de plazos fijos de entre 1 a 3 años a los bancos. "El problema del crédito hipotecario es que no hay financiamiento".

Fuente: Agencia DIB