El Gobierno dispuso un fuerte aumento en el transporte público, con una suba del 41% en las líneas de colectivos nacionales del AMBA. Las nuevas tarifas entrarán en vigencia a partir de la semana que viene con las subas que se aplicarán en dos tramos.

Así lo determinó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 8/2026, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual el organismo dirigido por Fernando Herrmann llamó a una consulta pública, que luego dará paso al aumento tarifario.

"La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa", argumentó la Secretaría de Transporte en un comunicado. La suba solamente alcanza a las líneas de colectivos del AMBA dependientes de Nación, es decir, las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

A fines de enero, el Gobierno había logrado desactivar la amenaza de paro de la UTA mediante la promesa, hecha por Transporte, de un próximo aumento de los subsidios o del boleto, para que las empresas puedan tener los fondos para pagar lo requerido por el sindicato.

El aumento se dará en dos tramos. Inicialmente, el próximo martes 17 de febrero el boleto tendrá un incremento del 31%, llevando el boleto mínimo a $650. Luego, habrá un aumento de otro 10% el 16 de marzo, llevando el boleto mínimo a $700 y totalizando una suba del 41% (sobre la base actual).

El precio del boleto de colectivos en el AMBA tras los aumentos

Los aumentos para las líneas nacionales del AMBA (que cruzan la Avenida General Paz o el Riachuelo), son los siguientes:

Desde el 17 de febrero

Con el aumento del 31%, los boletos quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km (boleto mínimo)

$650,00

SUBE sin nominalizar: $1.033,50

3 a 6 km

$724,09

SUBE sin nominalizar: $1.151,30

6 a 12 km

$779,87

SUBE sin nominalizar: $1.239,99

12 a 27 km

$835,71

SUBE sin nominalizar: $1.328,78

Más de 27 km

$891,16

SUBE sin nominalizar: $1.416,94

Desde el 16 de marzo

Con un aumento adicional del 10% sobre la base actual (o del 7,7% sobre la base del 17 de febrero), los boletos quedan de la siguiente manera:

0 a 3 km

$700,00

SUBE sin nominalizar: $1.113,00

3 a 6 km

$779,78

SUBE sin nominalizar: $1.239,85

6 a 12 km

$839,86

SUBE sin nominalizar: $1.335,38

12 a 27 km

$899,99

SUBE sin nominalizar: $1.430,98

Más de 27 km

$959,71

SUBE sin nominalizar: $1.525,94