El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de marzo que se rige por el índice de inflación de enero, que fue del 2,88%. A esta cifra, se espera que se sume el bono extraordinario de $70.000, aunque todavía no fue confirmado de manera oficial.

A través de la resolución 38, publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) estableció que “el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo, dispuesto de conformidad con las previsiones de los artículos 8° de la Ley 26.417 y 2° del Decreto 274/24, será de $369.600,88. Mientras que el haber máximo fue fijado en $2.487.063,95.

En el caso de la base imponible mínima para el cálculo de aportes, se fijó en $124.481,49, mientras que la máxima alcanzará los $4.045.590,45. Asimismo, el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $295.680,70 y la Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $169.075,53.

Se espera que en los próximos días, se confirme de manera oficial el bono adicional de $70.000, que desde marzo de 2024 cobran los beneficiarios de la jubilación mínima. Con ese plus, congelado hace dos años, el mes próximo quienes reciben la jubilación mínima pasarían a cobrar $439.600.

De cuánto será la suba en el resto de las prestaciones sociales

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, se calcula que tendrán un monto actualizado que, sumando el refuerzo extraordinario, llegaría a $330.705,03. Quienes perciben la pensión destinada a madres de siete hijos recibirán una suma igual a la jubilación mínima, es decir, $369.600,88, que asciende a $439.600,88 incluyendo el bono adicional.

A partir del mismo incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará a un total de $132.796,38 por cada hijo, en tanto que la AUH por discapacidad será de $432.415,18.

Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE), la cifra se fijará en $125.336,48, con el pago mensual del 80% y el saldo del 20% sujeto a la presentación de documentación exigida.

Dentro del nuevo esquema, la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios en el primer rango también se actualizará y alcanzará un total de $66.401,26.

(DIB)